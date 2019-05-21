Юные футболисты из Челнов завоевали победу на фестивале «Локобол-РЖД»

18 мая в Набережных Челнах на стадионе «КАМАЗ» прошел региональный этап Международного детского футбольного фестиваля «Локобол-РЖД». В 2019 году турнир посвящен 45-летию начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
В соревнованиях приняли участие 20 команд из Елабуги, Нижнекамска, Мамадыша, Мензелинска, Заинска, Чистополи и Казани. Ребята 2008-2009 годов играли сразу на четырех футбольных полях, команды по очереди сменяли друг друга.
Третье место в состязании заняла казанская команда ДЮСШ-2, второе место – у команды Вахитовского района Казани. Победу завоевала челнинская команда «КАМАЗ-2009», тренером которой является Никита Горбунов. Ребята получили право выступить в следующем отборочном туре, который пройдет в 10, 11 июня в Йошкар-Оле.
Организаторами соревнований по детскому футболу выступили ОО РФСО «Локомотив» и «Детская футбольная лига» при содействии футбольного клуба «Локомотив».
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