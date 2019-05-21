Валерия Шабалина завоевала 4 медали Мировой серии по плаванию ЛИН

На сей раз она в составе сборной России успешно выступила на турнире Мировой серии по плаванию среди лиц с ПОДА и ЛИН, завоевав 2 золотые и 2 серебряные медали.

Турнир проходил в Сингапуре и стал первым, в котором приняли участие российские спортсмены с момента восстановления членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете. Кроме того, он стал квалификационным к чемпионату мира 2019 года и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в Токио.

Успешно на турнире Мировой серии по плаванию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и интеллектуальными нарушениями выступила сборная России. В ее активе 4 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. Самой результативной в ее составе стала челябинка Валерия Шабалина (тренер Татьяна Новикова). Она завоевала золото на дистанции 100 метров баттерфляем и на 200 метров вольным стилем. Кроме того, ей также удалось завоевать две серебряные медали – на спине 100 м и в смешанном стиле на 200 м.

Отметим также, что в преддверии турнира прошла международная спортивно-функциональная классификация спортсменов. Результаты выступления также будут внесены в мировой квалификационный рейтинг, влияющий на распределение квот для участия в Играх 2020 года.

Плавание является вторым видом спорта по количеству разыгрываемых медалей на XVI Паралимпийских играх. Всего на XVI Паралимпийских играх будет разыграно 540 комплектов медалей, из которых пловцы разыграют 146 комплектов медалей.