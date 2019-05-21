Южноуральские пловцы заняли второе место на первенстве России среди юниоров

Соревнования проводились в двух возрастных группах – юниоры 17-18 лет (2001-2002 гг.р.) и юниоры 15-17 лет (2002-2004 гг.р.). В них приняли участие сильнейшие спортсмены сборных команд субъектов РФ. В активе южноуральцев 3 медали.

Золото на дистанции 100 м вольным стилем завоевал Константин Пьянзин из Магнитогорска (2001 г.р., тренер И. Н. Измагилов) с результатом 50,95.

Серебряную медаль в эстафете 4х100 м комплексом с результатом 3.48,50 завоевала сборная Челябинской области в составе:

Александр Михайлов (г. Челябинск, СШОР № 7, тренер Сысоев Н.П.)

Андрей Шушарин (г. Челябинск, СШОР № 7, тренер Сосновская С.Ю., Новикова Т.В.)

Александр Южанинов (г. Снежинск, ДЮСШ, тренер Осипова О.А.)

Константин Пьянзин (г. Магнитогорск, СШ № 2, тренер Измагилов И.Н.)

Наконец, бронзу южноуральская команда завоевала в эстафете 4х100 м вольным стилем с результатом 3.27,57. В ее составе выступали:

Константин Пьянзин (г. Магнитогорск, СШ № 2, тренер Измагилов И.Н.)

Александр Аксеновских (г. Челябинск, СШОР № 7, тренер Сысоев Н.П.)

Илья Прокин (г. Челябинск, ЮНИКА, тренер Петрова О.Б.)

Александр Михайлов (г. Челябинск, СШОР № 7, тренер Сысоев Н.П.)