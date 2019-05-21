Сборная Ивановской области заняла первое место на фестивале «Игры отважных»

В мероприятии приняли участие более 300 школьников из 43 субъектов Российской Федерации. Среди них – победители региональных и окружных этапов четырех спортивных проектов Российского движения школьников.
Для 10-классников, имеющих золотой или серебряный значок ГТО пятой ступени, прошел Всероссийский фестиваль «Игры отважных». Участники соревнований должны были преодолеть трассу из 11 препятствий, среди которых «Ров», «Паутина», «Двускатная крыша», «Полярная стена».
В финале соревнований фестиваля «Игры отважных» приняла участие сборная команда Ивановской области. В состав команды региона вошли представители спортивно-патриотического клуба «Витязь» из Приволжска, средней общеобразовательной школы № 2 города Тейково, средней школы № 6 городского округа Кохма и шуйской средней общеобразовательной школы № 8 Шуя.
По итогам соревнований сборная команда Ивановской области показала лучший результат на дистанции – 20 минут и 32 секунды и завоевала 1 место. Вторыми с отставанием в полторы минуты стали представители Рязанской области. Третье место у сборной команды Калужской области.
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