Известны предварительные итоги соревнований по футболу на приз клуба «Кожаный мяч»

В Набережных Челнах продолжается городской этап Всероссийских соревнований по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» в рамках общественного движения «Территория спорта Набережные Челны».

В финале сыграли дворовые команды подростково-молодежных клубов «Юность» и «Бригантина». Победу одержала команда «Юность» со счетом 5:0.Третье место заняла команда «Чайка», обыгравшая команду «Исток». В соревнованиях по юношеской группе принимали участие 12 дворовых команд подростково-молодежных клубов. Общий охват составил 191 воспитанник подростково-молодежных клубов.

Накануне завершились игры по младшей возрастной группе (2008-2009 года рождения). В финальном матче сошлись команды подростково-молодежных клубов «Юность» и «Вега». Победителям стала команда «Юность». Третье место заняла команда «Чайка», обыгравшая команду «Исток». Всего в соревнованиях по младшей группе приняло участие 10 дворовых команд.

20 мая стартовал групповой этап игр по старшей возрастной группе (2004-2005 года рождения), по итогам которого победители пройдут в финальный этап соревнований. В соревнованиях по юношеской группе принимали участие 12 дворовых команд подростково-молодежных клубов.

Напомним, что городской этап Всероссийских соревнований по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» в этом году проводится в рамках общественного движения «Территория спорта Набережные Челны», созданного по инициативе депутата Городского Совета Эдуарда Фаттахова и МАУ «Центр подростково-молодежных клубов «Подросток». Главная цель – поддержка и развитие молодежного и подросткового спорта в городе.

Организаторами соревнований являются Управление Пенсионного фонда и МАУ «Центр подростково-молодежных клубов «Подросток» при поддержке отдела по работе с молодёжью Управления образования и по делам молодёжи Исполнительного комитета города Набережные Челны.