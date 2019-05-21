В Сыктывкаре стартовали всероссийские соревнования «Президентские спортивные игры» - Советский спорт
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21 мая 2019 17:44Республика Коми

В Сыктывкаре стартовали всероссийские соревнования «Президентские спортивные игры»

Официальный старт был дан 21 мая на республиканском стадионе.

На этой неделе Сыктывкар стал местом проведения регионального этапа всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания».

Эти игры проводятся ежегодно для привлечения школьников к занятиям физической культурой и спортом, а также формирования у детей и подростков здорового образа жизни. В программу Президентских спортивных игр входят уличный баскетбол, легкая атлетика, плаванье, шашки и настольный теннис. Программа Состязаний включает многоборье (тесты), весёлые старты, эстафеты, различные упражнения на развитие физических качеств.

В «Президентских спортивных играх» в этом году участвуют команды Сыктывкара, Сыктывдинского района и Усинска. В «Президентских состязаниях» участников больше – Сыктывкар, Усинск, Сосногорск, Ижемский, Корткеросский и Сыктывдинский районы. Всего это более 80 человек.

«На Президентских состязаниях себя нужно показывать наилучшим образом, ведь команда-победитель поедет на всероссийский финал. От лица министерства спорта желаю вам крепкого здоровья, долголетия и огромной мотивации к победе. Пусть вам сопутствует удача», - обратился к участникам на церемонии открытия директор регионального Центра спортивных мероприятий Валерий Малышев.

В первый день спортсмены соревновались в многоборье, настольном теннисе и в теоретическом конкурсе. В дальнейшем им предстоит испытать себя в легкой атлетике, баскетболе, мини-футболе, плавании и других дисциплинах. Завершатся игры 25 мая на лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной.

Напомним, что в прошлом году школа №9 Сыктывкара прошла в финал и показала там высокие результаты. На «Президентских спортивных играх» в Туапсе команда заняла седьмое общекомандное место и вторые места в спортивном многоборье и в баскетболе среди девочек. В Анапе на «Президентских состязаниях» десятиклассники заняли второе общекомандное место, а Яна Шахова оказалась сильнейшей в личном первенстве по спортивному многоборью.

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