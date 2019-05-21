Спортивные чиновники и руководители спортшкол «спасли» РЛК им. Сметаниной от пожара

Руководители управлений физкультуры и спорта муниципалитетов региона, директора республиканских спортшкол и сотрудники минспорта Коми отработали весь комплекс мер, необходимых в условиях пожара, который по легенде произошел в помещении кафе РЛК им. Р.П. Сметаниной.

Представители Главного управления МЧС России по Республике Коми подробно разобрали с участниками коллегии все действия при эвакуации. Обратили внимание на ошибки и возможные нюансы во время возгорания.

«Проведение таких тренировок позволяет отточить на практике те действия, которые необходимо предпринять в случае чрезвычайной ситуации. Впереди у нас стартует оздоровительная компания, будут открываться лагеря – мы должны быть готовы не на словах, а на деле быстро и правильно реагировать в подобных ситуациях, если они, не дай Бог, произойдут, чтобы обезопасить наших детей от последствий ЧС», - подчеркнул заместитель министра физической культуры и спорта Коми Максим Мартышин.

Участникам также показали, как будет разворачиваться операция по тушению пожара и спасению человека, оставшегося в задымленном помещении.

Кроме отработки всех действий во время возгорания, собравшиеся смогли задать вопросы представителям МЧС и получить исчерпывающие ответы из первых уст. В завершении практической части коллегии участники попрактиковались в работе с огнетушителем.