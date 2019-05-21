Кубанские «академики» завоевали золото и бронзу первенства Европы

В составе российской сборной на соревнованиях выступили три представителя Кубани – краснодарцы Лев Захаров и София Дематьева, а также Даниил Лящук из Славянского района.
По итогам турнира Дематьева в составе восьмёрки с рулевым стала обладательницей золотой награды, на счету Захарова и Лящука бронзовые медали, завоёванные ими также в гонке на восьмёрке с рулевым.
В общекомандном зачёте российская сборная стала третьей, пропустив вперёд немцев и чехов.
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