Сахалинские пейнтболисты сразились на соревнованиях

В этом году он прошел в пятый раз. Соревнования собрали больше 40 спортсменов. Они состязались в трех дивизионах. Самые опытные команды сформировали старший дивизион Д3, где в каждом коллективе выступало по 5 человек. Всего соревновалось 4 команды. Пейнтболисты боролись до разницы в четыре победы. Следующими на поле вышли участники дивизиона Д4. В него попали четыре команды, в каждой из которых было по 3 человека. - Игры всегда проходят напряженно. В дивизионе Д4 команда Oldskullz играла в доминирующей манере. Ребята не проиграли ни одной игры. А в дивизионе Д3 до последнего момента сохранялась интрига, – поделился заместитель президента федерации пейнтбола Сахалинской области Александр Ким. – У нас с каждым годом растет уровень организации соревнований. В этот раз нам удалось собрать поле заранее. Игроки смогли попробовать его до начала Кубка. Название дивизиона Д4 «Новички» говорит само за себя. В него попали участники, которые только знакомятся с пейнтболом. Многие из них впервые взяли маркер в руки. По итогу игр в старшем дивизионе Д3 все награды получили команды из Южно-Сахалинска. Золото завоевали пейнтболисты команды Invaders, серебро – Raiders, а бронзу - Oldskullz Desperados. - Конкуренция в Д3 сейчас очень высокая. Invaders безупречно отыграли решающие игры, но в отборах и у них возникали проблемы. Raiders в большей степени тёмная лошадка, им удалось выстрелить в полуфинале, за счёт чего добиться хорошего результата, - отметил Александр Ким. В дивизионе Д4 первое место заняли участники команды Oldskullz из Южно-Сахалинска, второе оказалось в руках игроков команды Север из Ноглик, а третье место у Energy из Холмска.