Звезды мирового керлинга в третий раз приедут в Дудинку на Арктический кубок

Соревнования включены в престижную мировую серию «World Curling Tour» и являются завершающим этапом сезона 2018/2019. 10 женских команд на льду «Таймыра» поспорят за призовой фонд 50 000 долларов. На турнире выступят 4 российские команды и по одной команде из Канады, Швеции, Швейцарии, Канады, Финляндии и Кореи. Отметим, что представители азиатского керлинга впервые сыграют в Дудинке. В соревнованиях примут участие несколько призеров Олимпийских игр – Биния Фельчер-Беели из Швейцарии, Ив Мёрхед, Вики Чалмерс и Лорен Грэй из Шотландии, а также команда из Кореи, которая выиграла серебро на Играх-2018 в Пхенчхане. Россия будет представлена титулованными командами Анны Сидоровой, Алины Ковалевой и Влады Румянцевой. Скипом сборной Красноярского края будет бронзовый призер Зимней универсиады-2019 Анна Веневцева. Команду усилят опытные российские керлингистки – двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, участница трех Олимпиад Екатерина Галкина и чемпионка Европы Ольга Жаркова. По регламенту турнира команды поделены на две группы (по пять команд в каждой), играют по круговой системе. По результатам группового этапа по две лучшие команды из каждой группы проходят в полуфинал. Победители полуфинала проходят в финал, проигравшие сыграют в матче за третье место. Все игры состоят из восьми эндов. В случае ничьей для определения победителя играется один экстра-энд. Если экстра-энд завершился ничьей, то победителем становится команда, не имеющая последнего камня в экстра-энде. Отметим, что Арктический кубок по керлингу пройдет в Дудинке четвертый год подряд и третий раз в международном формате. В 2016 году на турнире выступали сильнейшие российские мужские команды. В 2017 году за победу боролись восемь женских команд, тогда победителем стала российская команда Анны Сидоровой, обыгравшая в финале со счетом 5:3 канадскую команду Дженнифер Джонс. В 2018 году соревновались смешанные пары. Первое место заняли канадка Рэйчел Хомен и швед Никлас Эдин, которые в решающем матче победили шотландцев Джину Эйткен и Данкана Мензиса. Организаторами турнира выступают Федерация керлинга России и ассоциация «Новая лига» при поддержке компании «Норникель». Вход для зрителей свободный. Официальный сайт соревнований – arcticcurling.com.