Кубанские пловцы завоевали награды национального первенства - Советский спорт
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22 мая 2019 10:03Краснодарский край

Кубанские пловцы завоевали награды национального первенства

В Пензе на базе дворца водного спорта «Сура» прошло первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок.

Участие в соревнованиях приняли 709 спортсменов из 66 регионов страны. Краснодарский край был представлен командой из 22-х пловцов.

По итогам турнира кубанцы завоевали три награды – «серебро» и две «бронзы». Отличились Анастасия Кизий из Динского района и краснодарец Илья Звягинцев.

Оба спортсмена стали призёрами в заплывах на спине. Кизий пришла второй на дистанции 100 метров и третьей на дистанции 50 метров. Звягинцев также взял «бронзу» на дистанции 50 метров.

Первенство России по плаванию

Юниорки (15-17 лет)

100 метров на спине

2 место – Анастасия Кизий (Динской район) – 1:03.00

50 метров на спине

3 место – Анастасия Кизий (Динской район) – 29.34

Юниоры (17-18 лет)

3 место – Илья Звягинцев (Краснодар) – 26.23

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