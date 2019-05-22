Кубанские пловцы завоевали награды национального первенства

Участие в соревнованиях приняли 709 спортсменов из 66 регионов страны. Краснодарский край был представлен командой из 22-х пловцов.

По итогам турнира кубанцы завоевали три награды – «серебро» и две «бронзы». Отличились Анастасия Кизий из Динского района и краснодарец Илья Звягинцев.

Оба спортсмена стали призёрами в заплывах на спине. Кизий пришла второй на дистанции 100 метров и третьей на дистанции 50 метров. Звягинцев также взял «бронзу» на дистанции 50 метров.

Первенство России по плаванию

Юниорки (15-17 лет)

100 метров на спине

2 место – Анастасия Кизий (Динской район) – 1:03.00

50 метров на спине

3 место – Анастасия Кизий (Динской район) – 29.34

Юниоры (17-18 лет)

3 место – Илья Звягинцев (Краснодар) – 26.23