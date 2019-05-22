Кубанские пловцы завоевали награды национального первенства

Участие в соревнованиях приняли 709 спортсменов из 66 регионов страны. Краснодарский край был представлен командой из 22-х пловцов.
По итогам турнира кубанцы завоевали три награды – «серебро» и две «бронзы». Отличились Анастасия Кизий из Динского района и краснодарец Илья Звягинцев.
Оба спортсмена стали призёрами в заплывах на спине. Кизий пришла второй на дистанции 100 метров и третьей на дистанции 50 метров. Звягинцев также взял «бронзу» на дистанции 50 метров.
Первенство России по плаванию
Юниорки (15-17 лет)
100 метров на спине
2 место – Анастасия Кизий (Динской район) – 1:03.00
50 метров на спине
3 место – Анастасия Кизий (Динской район) – 29.34
Юниоры (17-18 лет)
3 место – Илья Звягинцев (Краснодар) – 26.23
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