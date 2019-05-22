Легкоатлеты поборются на двух стадионах!

Соревнования, целью которых является выявление самых быстрых, ловких и прыгучих в регионе, состоятся 23 и 24 мая. В состязаниях примут участие юноши и девушки 2002-2003 годов рождения, а также взрослые спортсмены старше 18-ти лет. В некоторых технических видах, таких как толкание ядра и бег с барьерами, дополнительно поучаствуют юниоры.

В программу соревнований войдут бег на 100, 200, 400, 800, 1500 , 3000 и 5000 метров, бег с барьерами на 100, 110, 400 метров, бег с препятствиями на 2000 и 3000 метров, прыжки в длину, прыжки в высоту, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра, метание диска, метание молота и метание копья.

Соревнования по техническим видам проведут на стадионе СШОР (пр. Мира, 15а) 23 и 24 мая с 11:00 до 13:00. В остальных дисциплинах спортсмены будут соревноваться на стадионе СКЦ «Авангард» (ул. 25 лет Октября, 4) в те же дни с 15:00 до 18:00.

Торжественное открытие чемпионата и первенства пройдет 23 мая в 14:50 на стадионе СКЦ «Авангард».

Судейскую бригаду турниров возглавит арбитр всероссийской категории Сергей Воронин.