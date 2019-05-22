Студенты Республики Коми собрались на фестивале ГТО

На церемонии открытия фестиваля спортсменов поприветствовали заместитель министра образования, науки и молодежной политики Руслан Ибрагимов, начальник учебно-спортивного отдела минспорта Коми Наталья Карина, Региональный оператор ГТО Наталья Жоголева и муниципальный посол комплекса «Готов к труду и обороне!» Андрей Юркин.
Гости пожелали участникам успехов в выполнении нормативов и получении заветного знака ГТО. Фестиваль продлится два дня. Вчера спортсмены тестировались в плавании, поднимании туловища, наклоне вперед, сгибании и разгибании рук и подтягивании на высокой перекладине. Второй день будет отдан метанию спортивного снаряда и бегу на короткие и длинные дистанции.
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