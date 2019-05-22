Воздушная атлетика в Челябинске – первый полет в День защиты детей

Данный турнир проводится с целью популяризации и развития дисциплин воздушной атлетики – воздушных полотен, воздушного кольца, спорта на пилоне; формирования сборной команды Челябинской области и пропаганды здорового образа жизни. В спортивном мероприятии примут участие дети с 5 лет и взрослые без ограничения по возрасту. Победители и призёры каждой из многочисленных категорий получат медали, грамоты и призы от партнеров соревнований. Всем участникам достанутся грамоты и памятные призы.

- В Челябинске зародилось новое направление в спорте, и невероятно приятно видеть, как оно становится популярным», - рассказывает председатель Региональной общественной организации Федерация воздушной атлетики Челябинской области Владимир Червоткин. – Несмотря на то, что воздушная атлетика как вид спорта является молодым направление, оно имеет богатую гимнастическую историю. И в настоящее время является популярным и модным у детей и молодёжи. Мы приложим все силы, чтобы провести наш первый турнир на высоком организационном уровне!

Благодаря поддержке Федерации воздушной атлетики России и Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области турнир «AirMaster» стал Всероссийским. И уже многие студии и школы со всей России изъявили желание приехать в Челябинск и побороться за призовые места. А почетными гостями соревнований станут президент Федерации воздушной атлетики России Анастасия Журавлева, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Виталий Львович Пашин и министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Яковлевич Одер.

- Очень радостно осознавать, что Челябинская область стала оказывать поддержку нашим спортсменам. Это и помощь с залом, с оборудованием, и проведение спортивных мероприятий», - говорит главный тренер Федерации воздушной атлетики России Мария Хайнасова. – На данном турнире мы уже выставляем достойную сплочённую команду атлетов, готовых бороться за первые места. Приходите за нас поболеть».