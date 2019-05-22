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22 мая 2019 14:26Краснодарский край

Кубанская спортсменка завоевала награду международного турнира

На базе физкультурно-спортивного комплексе Улан-Удэ прошёл XXIV международный турнир по спортивной борьбе на призы главы Бурятии «Baikal open». 

Всего в столицу республики приехало 264 спортсмена из 15 стран мира и 11 регионов России. В составе российской сборной участие в соревнованиях приняли три представительницы Краснодарского края – Любовь Овчарова, Дарья Лексина и Александра Скиренко. Девушки боролись за награды в дисциплине «женская борьба».

Наиболее успешно выступила Овчарова. В весовой категории до 62 килограммов она дошла до финала. В главной схватке ей противостояла монгольская спортсменка Пуревсурен Улзисайхан. К сожалению, поединок завершился со счётом 12:6 в пользу представительницы Монголии. Тренирует белореченскую спортсменку Смбат Макарян.

Стоит отметить, что для Любови это были первые международные старты после более чем годового перерыва, вызванного травмой колена.

Международный турнир «Baikal open-2019»

Женская борьба, 62 кг

1 место – Пуревсурен Улзисайхан (Монголия)

2 место – Любовь Овчарова (Россия, Белореченск)

3 место – Туменхуслен Делгерцогт (Монголия)

3 место – Шоовдор Баатаржав (Монголия)

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