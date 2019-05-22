Марина Спатаева – сильнейшая в Сибири!

Чемпионат Сибирского федерального округа проходил в Томске с 16 по 19 мая. Участниками состязаний стали около 200 спортсменов.

Омскую область на этих стартах представляла команда в составе Романа Шубнова, Бисултана Сеитова, Данилы Волосенко, Артема Шабанова, Артема Огренича, Артема Карелина, Владимира Смирнова, Антона Евсюкова, Андрея Трейды, Александра Елисеева, Марка Етчо, Николая Михалкина, Юрия Сидорова, Богдана Майоренко, Сергея Корнеева, Вероники Серебряковой, Светланы Евсеевой, Алены Кулагиной и Марины Спатаевой.

Подняться на высшую ступеньку пьедестала удалось Марине Спатаевой, выступавшей в весовой категории «свыше 87 кг». Омичка набрала 70 баллов в рывке, 95 – в толчке и стала лучшей по итогам двоеборья. На втором месте расположилась алтайская тяжелоатлетка Анастасия Петрова, а «бронза» досталась ее подруге по команде Ольге Емельяновой.

Марина Спатаева тренируется в омском областном Центре спортивной подготовки под руководством тренеров Анатолия Любимова и Виктора Калиновского.