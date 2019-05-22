В Казани пройдет третий этап серии Национальной парусной Лиги - Советский спорт
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22 мая 2019 14:27Татарстан

В Казани пройдет третий этап серии Национальной парусной Лиги

В соревнованиях примут участие порядка 300 спортсменов.

С 23 мая по 2 июня в акватории озера Нижний Кабан (ул. Хади Такташа, д. 24) пройдет третий этап серии Национальной парусной Лиги – крупнейшего парусного проекта России. В соревнованиях примут участие порядка 300 спортсменов, которые будут определять сильнейших в трех дивизионах Лиги – Высшая, Премьер и Детская.

Столица Республики Татарстан впервые в своей истории примет регату такого масштаба. За пять лет существования Лига стала самой масштабной и престижной многоэтапной регатой страны и собрала сильнейших яхтсменов России.

23-26 мая парусный фестиваль в республике откроют участники Премьер дивизиона Лиги. Экипажи этой группы поборются за попадание в Высший дивизион следующего года.

В следующий уик-энд, с 31 мая по 2 июня, в соревнованиях примут участие спортсмены Высшего и Детского дивизионов.

Детский дивизион впервые будет расширен до масштабов первенства республики, таким образом этап в Казани соберет беспрецедентное количество участников – более 300 яхтсменов. Гостями соревнований станут победители и участники Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, члены сборной команды России.

Казань примет третий по счету этап всех дивизионов НПЛ. Предыдущие два этапа прошли на Черном море, в Сочи и Туапсе. Четвертый, пятый и шестой этапы Лиги состоятся, соответственно, в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Калининграде. Дополнительно детские регаты пройдут также в Москве и на базе МДЦ «Артек».

Лига – многоэтапное соревнование, которое проходит по особому формату гонок с пересадками экипажей. Каждая гонка длится около 20 минут в непосредственной близости от берега.

Мероприятие проводится по инициативе и при поддержке Правительства Республики. Генеральный партнер проекта – АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Премьер Дивизион

24-26 мая 2019

24 мая (пятница)

10:00 Торжественная церемония открытия III этапа Премьер дивизиона. Жеребьевка

11:00 Старт первой гонки дня Премьер дивизиона

17:00 Старт завершающей гонки дня Премьер дивизиона

25 мая (суббота)

10:00 Старт первой гонки дня Премьер дивизиона

17:00 Старт завершающей гонки дня Премьер дивизиона

20:00 Музыкальная программа

26 мая (воскресенье)

10:00 Старт первой гонки дня Премьер дивизиона

15:30 Старт завершающей гонки дня Премьер дивизиона

17:00 Торжественная церемония закрытия III этапа Премьер дивизиона. Награждение победителей и призеров

Высший и Детский дивизионы

31 мая – 2 июня 2019

31 мая (пятница)

10:00 Торжественная церемония открытия III этапа Высшего дивизиона. Жеребьевка

11:00 Старт первой гонки дня Высшего дивизиона

17:00 Старт завершающей гонки дня Высшего дивизиона

1 июня (суббота)

10:00 Старт первой гонки дня Высшего дивизиона

11:00 Торжественная церемония открытия III этапа Детского дивизиона

12:00 – 17:00 Гонки участников Детского дивизиона

14:00 – 18:00 Работа интерактивных площадок

16:00 Старт завершающей гонки дня Высшего дивизиона

16:30 – 17:30 Возможное время проведения гостевых гонок

20:00 Музыкальная программа

2 июня (воскресенье)

10:00 Старт первой гонки дня Высшего дивизиона

12:00-15:00 Гонки участников Детского дивизиона

15:30 Старт завершающей гонки дня Высшего дивизиона

17:00 Торжественная церемония закрытия III этапа Высшего и Детского дивизионов. Награждение победителей и призеров

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