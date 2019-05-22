В Казани пройдет третий этап серии Национальной парусной Лиги

С 23 мая по 2 июня в акватории озера Нижний Кабан (ул. Хади Такташа, д. 24) пройдет третий этап серии Национальной парусной Лиги – крупнейшего парусного проекта России. В соревнованиях примут участие порядка 300 спортсменов, которые будут определять сильнейших в трех дивизионах Лиги – Высшая, Премьер и Детская.
Столица Республики Татарстан впервые в своей истории примет регату такого масштаба. За пять лет существования Лига стала самой масштабной и престижной многоэтапной регатой страны и собрала сильнейших яхтсменов России.
23-26 мая парусный фестиваль в республике откроют участники Премьер дивизиона Лиги. Экипажи этой группы поборются за попадание в Высший дивизион следующего года.
В следующий уик-энд, с 31 мая по 2 июня, в соревнованиях примут участие спортсмены Высшего и Детского дивизионов.
Детский дивизион впервые будет расширен до масштабов первенства республики, таким образом этап в Казани соберет беспрецедентное количество участников – более 300 яхтсменов. Гостями соревнований станут победители и участники Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, члены сборной команды России.
Казань примет третий по счету этап всех дивизионов НПЛ. Предыдущие два этапа прошли на Черном море, в Сочи и Туапсе. Четвертый, пятый и шестой этапы Лиги состоятся, соответственно, в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Калининграде. Дополнительно детские регаты пройдут также в Москве и на базе МДЦ «Артек».
Лига – многоэтапное соревнование, которое проходит по особому формату гонок с пересадками экипажей. Каждая гонка длится около 20 минут в непосредственной близости от берега.
Мероприятие проводится по инициативе и при поддержке Правительства Республики. Генеральный партнер проекта – АО «Объединенная судостроительная корпорация».
Премьер Дивизион
24-26 мая 2019
24 мая (пятница)
10:00 Торжественная церемония открытия III этапа Премьер дивизиона. Жеребьевка
11:00 Старт первой гонки дня Премьер дивизиона
17:00 Старт завершающей гонки дня Премьер дивизиона
25 мая (суббота)
10:00 Старт первой гонки дня Премьер дивизиона
17:00 Старт завершающей гонки дня Премьер дивизиона
20:00 Музыкальная программа
26 мая (воскресенье)
10:00 Старт первой гонки дня Премьер дивизиона
15:30 Старт завершающей гонки дня Премьер дивизиона
17:00 Торжественная церемония закрытия III этапа Премьер дивизиона. Награждение победителей и призеров
Высший и Детский дивизионы
31 мая – 2 июня 2019
31 мая (пятница)
10:00 Торжественная церемония открытия III этапа Высшего дивизиона. Жеребьевка
11:00 Старт первой гонки дня Высшего дивизиона
17:00 Старт завершающей гонки дня Высшего дивизиона
1 июня (суббота)
10:00 Старт первой гонки дня Высшего дивизиона
11:00 Торжественная церемония открытия III этапа Детского дивизиона
12:00 – 17:00 Гонки участников Детского дивизиона
14:00 – 18:00 Работа интерактивных площадок
16:00 Старт завершающей гонки дня Высшего дивизиона
16:30 – 17:30 Возможное время проведения гостевых гонок
20:00 Музыкальная программа
2 июня (воскресенье)
10:00 Старт первой гонки дня Высшего дивизиона
12:00-15:00 Гонки участников Детского дивизиона
15:30 Старт завершающей гонки дня Высшего дивизиона
17:00 Торжественная церемония закрытия III этапа Высшего и Детского дивизионов. Награждение победителей и призеров