Рустам Минниханов встретился с заместителем министра спорта России Натальей Паршиково - Советский спорт
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22 мая 2019 14:28Татарстан

Рустам Минниханов встретился с заместителем министра спорта России Натальей Паршиково

Встреча состоялась в Доме Правительства Республики Татарстан.

Со статс-секретарем - заместителем министра спорта России Натальей Паршиковой встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Встреча состоялась в Доме Правительства Республики Татарстан.

Стороны обсудили вопросы популяризации спорта и здорового образа жизни, дальнейшего развития спортивной инфраструктуры. Были также затронуты вопросы проведения финальных соревнований VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

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