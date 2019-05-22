21 мая в Казани ватерполисты «Синтеза» одержали вторую победу в серии матчей за бронзовые медали чемпионата России. Татарстанская команда обыграла астраханское «Динамо СШОР» со счетом – 15:7.

Счет в матче открыл Лев Магомаев, распечатав ворота астраханцев на третьей минуте. Соперники обменялись голами (в составе «Синтеза» отличились Магомаев и Васильев-младший), и на первый перерыв ушли при счете 3:2 в пользу казанцев.

Во втором тайме забивали в основном ватерполисты «Синтеза» – Васильев, Рыжов-Аленичев, Фатахутдинов заработали для своей команды гандикап в три мяча – 7:3.

В третьей четверти преимущество казанцев выросло до пяти мячей – 9:5 (голы в активе Зиннурова и Фатахутдинова).

Финальная сирена засвидетельствовала на табло двукратное превосходство «Синтеза» – 15:7, а самым результативным игроком матча стал Лев Магомаев, забросивший 3 мяча в ворота «динамовцев».

При счете 2:0 в пользу «Синтеза», серия игр за третье место переезжает в Астрахань, где 25 и, в случае необходимости, 26 мая команды проведут ответные встречи. Согласно регламенту чемпионата России серия продолжается до трех побед одной из команд.