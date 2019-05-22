Кубанские гребцы выступят на первенстве России в Москве

Планируется. что в соревнованиях примут участие 270 спортсменов из 32 регионов России. Краснодарский край командировал в столицу 11 гребцов.

Соревнования проводятся в одиночках и двойках на дистанциях 200, 500 и 1000 метров, а также в четвёрках на дистанции 500 метров.

По итогам турнира будет произведён отбор в национальную сборную для участия в первенстве Европы и мира.