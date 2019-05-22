Спортсмен из Сочи одержал победу на первенстве России по теннису

Всего турнир собрал 120 спортсменов в возрасте до 15 лет. Краснодарский край на соревнованиях представляли четыре спортсмена. Наиболее успешно выступил сочинец Георгий Аракелян. Он завоевал «золото» в парном разряде у юношей. В дуэте с москвичом Дмитрием Бессоновым он обыграл столичную пару Максима Жукова и Даниэля Хазиме. «Бронза» на счету Михаила Шапрана из Саранска и пензюка Руслана Тюкаева.
Первенство России по теннису среди юношей и девушек (до 15 лет)
Юноши, парный разряд
1 место – Георгий Аракелян (Сочи)/Дмитрий Бессонов (Москва)
2 место – Максим Жуков/Даниэль Хазиме (оба Москва)
3 место – Руслан Тюкаев (Пенза)/Михаил Шапран (Саранск).
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