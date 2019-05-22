В Красноярске наградили победителей и призеров Спартакиады учащихся России - Советский спорт
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22 мая 2019 14:51Красноярский край

В Красноярске наградили победителей и призеров Спартакиады учащихся России

Сегодня, 22 мая, в МСК «Радуга» прошло чествование победителей и призеров IX зимней Спартакиады учащихся России 2019 года.

Спортсменам, их наставникам, а также руководителям спортивных учреждений вручили благодарственные письма министерства спорта Красноярского края. В торжественной церемонии награждения ребят приняли участие министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, участник Олимпийских игр по бобслею Роман Орешников, участник Олимпийских игр по конькобежному спорту Алексей Прошин, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, посол Зимней универсиады-2019 Ольга Медведцева. В числе награждаемых: воспитанники, тренерский штаб и руководители различных учреждений края: спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта, СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду имени В. И. Махова, спортивной школы имени Г. А. Эллера, СШОР по конькобежному спорту, СШОР по санным видам спорта, СШОР по хоккею с мячом «Енисей», Академии биатлона, Академии зимних видов спорта, краевой федерации фристайла. «Я рад сегодня поздравлять вас, ребята, здесь, на объекте Студенческих игр. Ваша спортивная жизнь только начинается, и нужно стремиться стать лучшими в своих видах спорта, равняться на наших красноярских победителей и призеров Зимней универсиады- 2019 Нашей гордостью являются олимпийцы, чемпионы мира и Европы региона, которые завершили спортивную карьеру и перешли на тренерскую работу. Хотелось бы сказать вам слова благодарности за воспитание будущих чемпионов и победителей Спартакиады учащихся России. Здорово, что в комплексных соревнованиях по зимним видам спорта мы добиваемся таких высоких результатов. Каждый из вас делает великое дело для нашего края и нашей страны. Вы вносите свой, очень значительный вклад в копилку побед Красноярского края, и мы по праву считаемся одним из самых спортивных регионов России», – поздравил ребят министр спорта края Сергей Алексеев. Напомним, что финальные соревнования спартакиады проводились в течение двух месяцев в 9 регионах России: Иркутской, Кемеровской, Кировской, Московской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Краснодарского края, Республики Мордовия. В соревнованиях по 15 видам спорта (биатлон, бобслей (скелетон), горнолыжный спорт, конькобежный спорт (в том числе шорт-трек), кёрлинг, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей и хоккей с мячом) приняли участие представители 62 субъектов РФ – почти 2 000 спортсменов. На финальном этапе Спартакиады было разыграно 92 комплекта медалей. Красноярский край принял участие в 12 видах спорта. За медали спартакиады боролись 128 юношей и девушек. По итогам проведения финального этапа спартакиады Красноярский край впервые занял 4 место в общекомандном зачете среди субъектов РФ. Наши спортсмены завоевали 20 медалей – 8 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых.

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