Звезды лыжного спорта России «пустили корни» в Архангельской области - Советский спорт
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22 мая 2019 15:52Архангельская область

Звезды лыжного спорта России «пустили корни» в Архангельской области

С 1 июня этого года в течение ближайших 4,5 лет звезды лыжного спорта страны Александр Большунов, Наталья Непряева и Анна Жеребятьева будут представлять Архангельскую область на чемпионатах страны и других всероссийских стартах.

На международном уровне именитые спортсмены будут по-прежнему защищать честь всей России. 15 мая лидеры сборной команды России по лыжным гонкам – заслуженные мастера спорта, призеры зимних Олимпийских игр – 2018 и чемпионата мира-2019 Александр Большунов и Наталья Непряева, а также мастер спорта России международного класса, победительница молодежного первенства мира Анна Жеребятьева прибыли в Устьянский район. В поселке Октябрьский именитые лыжники подписали соглашение с генеральным директором группы компаний «УЛК» Владимиром Буториным. Срок действия документа - до 31 декабря 2023 года, и это социальный проект ведущего лесопромышленного холдинга России, направленный на поддержку лучших лыжников страны. Александр Большунов, Наталья Непряева и Анна Жеребятьева войдут в состав сборной Архангельской области по лыжным гонкам, где вместе с Александром Терентьевым, Алексеем Шемякиным и другими ведущими спортсменами региона будут выступать за Поморье на всероссийских стартах.

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