Шахматисты Поморья вышли в финал IX Летней спартакиады учащихся России

По условиям соревнований, каждая команда состоит из четырех школьников 2005-2006 годов рождения: двух юношей и двух девушек. Честь Поморья защищали архангелогородцы Вадим Кузнецов, Александр Трескин, Дарина Банева и северодвинка Вера Сумарокова.
По итогам Архангельская область заняла вторую строчку турнирной таблицы. Юные шахматисты региона взяли верх над командами Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Псковской областей и Ненецкого автономного округа.
Впереди спортсменов Поморья – только опытные шахматисты из Санкт-Петербурга, занявшие первое место.
- Завоевав второе место на зональном этапе, наша команда получила право выступить в финале IX Летней спартакиады учащихся России – 2019, который пройдет с 15 по 22 июля в Чебоксарах, - сообщил заместитель председателя Спортивной федерации шахмат Архангельской области Алексей Спирин.
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