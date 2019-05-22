Шахматисты Поморья вышли в финал IX Летней спартакиады учащихся России

По условиям соревнований, каждая команда состоит из четырех школьников 2005-2006 годов рождения: двух юношей и двух девушек. Честь Поморья защищали архангелогородцы Вадим Кузнецов, Александр Трескин, Дарина Банева и северодвинка Вера Сумарокова.

По итогам Архангельская область заняла вторую строчку турнирной таблицы. Юные шахматисты региона взяли верх над командами Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Псковской областей и Ненецкого автономного округа.

Впереди спортсменов Поморья – только опытные шахматисты из Санкт-Петербурга, занявшие первое место.

- Завоевав второе место на зональном этапе, наша команда получила право выступить в финале IX Летней спартакиады учащихся России – 2019, который пройдет с 15 по 22 июля в Чебоксарах, - сообщил заместитель председателя Спортивной федерации шахмат Архангельской области Алексей Спирин.