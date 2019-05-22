Шахматисты Поморья вышли в финал IX Летней спартакиады учащихся России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 мая 2019 16:10Архангельская область

Шахматисты Поморья вышли в финал IX Летней спартакиады учащихся России

Команда Архангельской области стала серебряным призером зонального этапа IX Летней спартакиады учащихся России по шахматам, состоявшегося с 19 по 22 июня в городе Тосно Ленинградской области.

По условиям соревнований, каждая команда состоит из четырех школьников 2005-2006 годов рождения: двух юношей и двух девушек. Честь Поморья защищали архангелогородцы Вадим Кузнецов, Александр Трескин, Дарина Банева и северодвинка Вера Сумарокова.

По итогам Архангельская область заняла вторую строчку турнирной таблицы. Юные шахматисты региона взяли верх над командами Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Псковской областей и Ненецкого автономного округа.

Впереди спортсменов Поморья – только опытные шахматисты из Санкт-Петербурга, занявшие первое место.

- Завоевав второе место на зональном этапе, наша команда получила право выступить в финале IX Летней спартакиады учащихся России – 2019, который пройдет с 15 по 22 июля в Чебоксарах, - сообщил заместитель председателя Спортивной федерации шахмат Архангельской области Алексей Спирин.

26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
22/05 10:00Футбол
Илья Жигулев: Конфликт вокруг храма в Екатеринбурге «Уралу» не помехаСегодня в Самаре пройдет финал Кубка России «Локомотив» – «Урал». В составах обеих команд есть только один участник прошлогоднего кубкового финала, с которым мы и связались накануне игры.
22/05 08:15Хоккей
Двое наших – в финале Кубка Стэнли! Как Тарасенко и Барбашев отметили победу сборной«Блюзмены» не стали затягивать серию до семи матчей.
22/05 09:00Футбол
«Многие фанаты «Крыльев» будут болеть против «Локо»Предстоящий финал Кубка России пройдет на нейтральном поле. О выезде в Самару мы расспросили менеджера по работе с болельщиками «Локомотива», который попросил не называть его фамилию, представившись Михаилом.
21/05 16:30Хоккей
Сегодня болейте за американцев! Иначе нам кранты в четвертьфиналеОбъясняем полный расклад на заключительный тур группового этапа хоккейного ЧМ-2019, в котором осталось провести четыре матча.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
22/05 14:30Хоккей
Да, это «Красная машина». Но гонка только начинается!Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о грандиозной победе сборной России над шведами.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
21/05 10:00Хоккей
Леонид Вайсфельд: Матч со шведами ничего не решает, надо готовиться к четвертьфиналуНакануне последнего матча группового турнира Россия – Швеция известный эксперт поделился мнением о соперниках и судействе на чемпионате мира.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
21/05 12:00Футбол
Как купить билет на Евро-2020УЕФА объявил цены билетов на матчи финальной стадии чемпионата Европы, которые пройдут в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
22/05 12:15Футбол
О счастье Калачева, миттельшпиле и барочности. Колонка Отара КушанашвилиИзвестный шоумен – о полузащитнике «Ростова» Тимофее Калачеве, который завершил карьеру.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
22/05 14:00Футбол
Денис Бояринцев: Испытывал трепет, садясь за один стол с АленичевымБывший полузащитник «Рубина», «Спартака» и сборной России, а ныне – главный тренер ивановского «Текстильщика» рассказал о том, как играл против молодого Криштиану Роналду, вспомнил аварию, которая изменила его жизнь, и поделился ожиданиями от финала Кубка России.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
21/05 12:30Футбол
Самедов был прав: уровень РПЛ за пять лет сильно упал. ДоказаноЕще пять лет назад средняя стоимость игроков российских клубов была сопоставима с конкурентами из Франции. Теперь мы уступаем самой слабой европейской лиге из Топ-5 почти в три раза.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
Новости
17:07 Футбол Финал Кубка России. «Локомотив» – «Урал»: Стартовые составы
17:02 Футбол «Атлетико» вступил в борьбу за Рабьо
17:02 Футбол Руди Гарсия покинет «Марсель»
16:42 Футбол Кирьяков: В финале Кубка будет приличная игра, особенно если судья что-то упустит
16:40 Хоккей Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с американцами
16:32 Футбол Дмитрий Сенников: «Урал» перед финалом Кубка России потерял ключевого футболиста
16:31 Футбол Асамоа Гьян вернулся в сборную Ганы по просьбе президента страны
16:26 Хоккей Защитник Зуб внесен в заявку сборной России на ЧМХ-2019
16:21 Футбол Сергей Гуренко: Если «Урал» будет играть на встречных курсах – шансов маловато
16:14 Легкая атлетика Валентин Балахничев: В том, что нам не вернули флаг, есть и объективные причины
16:13 Футбол Генич: «Локомотив» – фаворит, но в одном взятом матче может быть все что угодно
16:04 Баскетбол Андрей Ватутин: ЦСКА постарается продлить лидеров, но не все зависит от нас
16:03 Плавание Климент Колесников: Моему здоровью ничего не угрожает
16:00 Футбол Финал Кубка России. «Локомотив» – «Урал». Текстовая трансляция в 18:30 мск
15:54 Баскетбол Тимофей Мозгов: Мечтаю помочь сборной в Китае, но пока не восстановился
15:53 Футбол Антуан Гризманн: Не все игроки сборной Франции поддержат гей-футболиста, а я – буду
15:43 Футбол Юнес Намли: Очень доволен переходом в «Краснодар»
15:36 Футбол Симеоне хочет видеть Нереса в «Атлетико»
15:27 Хоккей Павел Буре: При должной концентрации сборной России по силе любой соперник
15:01 Хоккей Владислав Третьяк: У США очень сильная команда, нельзя их сбрасывать со счетов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика