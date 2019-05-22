Баскетболистки ивановской школы № 4 вошли в восьмерку сильнейших команд России

Соревнования, в которых приняли участие 57 юношеских команд, проходили в Москве.

Ивановскую область на соревнованиях представляли воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва № 4. Преодолев групповую стадию турнира, ивановские спортсменки в 1/8 финала неожиданно победили команду «Спарта энд К» из подмосковного Видного. Юные баскетболистки из Иванова лидировали и в первой половине четвертьфинального матча против московской команды СШОР № 49 «Тринта», но во второй половине встречи москвички смогли переломить игру и выйти в полуфинал соревнований.

В заключительном матче воспитанницы областной спортивной школы № 4 обыграли СШОР № 2 Санкт-Петербурга со счетом 55:51 и заняли седьмое место.

Победителями турнира стали воспитанницы московской СШОР № 71 «Тимирязевская», одолевшие в финале СШОР «Купчинский Олимп» из Санкт-Петербурга со счетом 67:39.

Отметим, что самой результативной в составе ивановской команды на турнире стала Виктория Котосова. Она набрала 202 очка в 23 играх турнира. В число лучших игроков финального этапа Всероссийских соревнований по баскетболу среди девушек 2006 года рождения вошла воспитанница ивановской областной спортивной школы № 4 Татьяна Томко. Она стала лучшей по количеству подборов за игру ­– в среднем 13,1, блок-шотов – в среднем 2,9, дабл-даблов – в среднем 4 за игру. По коэффициенту полезности Татьяна Томко показала второй результат, уступив лишь воспитаннице московской СШОР «Глория».