Кубанская станица примет чемпионат Южного Федерального округа по конному спорту

С 24 по 26 мая в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района на базе Спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту (ул. Степная, 56) пройдут чемпионат и первенство Южного Федерального округа по троеборью, включающему в себя манежную езду, кросс и конкур.

Соревнования являются квалификационным к чемпионату и Кубку России, а также к финальным соревнованиям IХ летней Спартакиады учащихся России и будет проводиться по длинной программе (ССN 2*) и лёгкому классу 100.

По итогам первенства будет сформирована юношеская сборная команда Краснодарского края, которая примет участие в ещё одном квалификационном всероссийском турнире по троеборью, в период с 11 по 14 июля в Московской области и в начале августа будет защищать честь Краснодарского края в финальных соревнованиях по конному спорту IХ летней Спартакиады учащихся России 2019 года, которые будут проводиться в Москве на базе конно-спортивного комплекса «Битца».

Программа соревнований:

24 мая (пятница) - 10:00 манежная езда.

25 мая (суббота) - 10:00 - КОНКУР

26 мая (воскресенье) - 10:00 – КРОСС