Спортсмены Ивановской области выиграли 5 медалей на чемпионате Европы по армрестлингу - Советский спорт
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22 мая 2019 16:51Ивановская область

Спортсмены Ивановской области выиграли 5 медалей на чемпионате Европы по армрестлингу

Чемпионат и Первенство Европы по армреслингу проходят с 14 по 23 мая в Греции.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 29 стран Старого Света.

В составе сборной России выступили три представителя Ивановской области. Виолетта Галактионова стала двукратным призером Первенства Европы. Воспитанница спортивной школы № 5 завоевала серебро и бронзу в соревнованиях среди девушек 14-15 лет в весовой категории до 60 килограммов. Еще один воспитанник областной спортивной школы стал серебряным призером в соревнованиях на правой руке среди юношей в весовой категории до 70 килограммов.

На Чемпионате Европы в категории ветеранов выступила тренер спортивной школы № 5 Наталья Крайкина. Она выступала среди спортсменов старше 40 лет в весовой категории до 70 килограммов. По итогам соревнований уроженка Шуйского района завоевала две бронзовые медали, уступив лишь сильнейшим действующим спортсменкам из Швеции и Словакии.

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