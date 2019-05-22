Спортсмены Ивановской области выиграли 5 медалей на чемпионате Европы по армрестлингу

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 29 стран Старого Света.
В составе сборной России выступили три представителя Ивановской области. Виолетта Галактионова стала двукратным призером Первенства Европы. Воспитанница спортивной школы № 5 завоевала серебро и бронзу в соревнованиях среди девушек 14-15 лет в весовой категории до 60 килограммов. Еще один воспитанник областной спортивной школы стал серебряным призером в соревнованиях на правой руке среди юношей в весовой категории до 70 килограммов.
На Чемпионате Европы в категории ветеранов выступила тренер спортивной школы № 5 Наталья Крайкина. Она выступала среди спортсменов старше 40 лет в весовой категории до 70 килограммов. По итогам соревнований уроженка Шуйского района завоевала две бронзовые медали, уступив лишь сильнейшим действующим спортсменкам из Швеции и Словакии.
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