В Казани впервые состоится чемпионат Студенческой пейнтбольной лиги - Советский спорт
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22 мая 2019 18:18Татарстан

В Казани впервые состоится чемпионат Студенческой пейнтбольной лиги

В соревнованиях примут участие команды 14 вузов республики.

25 мая в Казани состоится первый чемпионат Студенческой пейнтбольной лиги среди мужских и женских сборных команд вузов Республики Татарстан.

В «Высшем дивизионе» представлены 5 команд: КНИТУ-КАИ, КГАСУ, КГЭУ, К(П)ФУ и Поволжская академия спорта. В «Дивизионе А» за звание чемпиона поборются девять команд: КГАВМ им. Баумана, КФ РГУП, Университет Иннополис, КазГИК, КИУ им. В.Г.Тимирясова, ТИСБИ, ККИРУК, КГТ им. Жиганова и Бугульминский филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ». Чемпионат Студенческой пейнтбольной лиги проводится в России впервые.

Организаторами соревнований выступили Министерство спорта Республики Татарстан, Федерация пейнтбола Республики Татарстан и Региональная молодёжная общественная организация «Молодежное физкультурно-спортивное общество «Буревестник» РТ.

Расписание игр

09:00-16:00 Игры «Высшего дивизиона»

09:00-09:25 ПГАФКСиТ- КГЭУ

09:25-09:50 КНИТУ КАИ - КГАСУ

09:50-10:15 ПГАФКСиТ- К(П)ФУ

10:15-10:40 КГЭУ - КНИТУ КАИ

10:40-11:05 К(П)ФУ - КГАСУ

11:05-11:30 КНИТУ КАИ - ПГАФКСиТ

11:30-11:55 КГЭУ - К(П)ФУ

11:55-12:20 КГАСУ - ПГАФКСиТ

12:20-12:45 КНИТУ КАИ - К(П)ФУ

12:45-13:10 КГАСУ - КГЭУ

13:10-13:35 1 место - 4 место

13:35-14:00 2 место - 3 место

14:00-14:25 Матч за 3 место

14:25-14:50 Матч за 1 и 2 место (ФИНАЛ)

15:00-15:40 Подведение итогов «Высший дивизион», награждение

16:00-22:05 Игры «Дивизион А»

16:00-16:25 КГАВМ им. Баумана - КФ РГУП

16:25-16:50 КФ РГУП - Университет Иннополис

16:50-17:15 Университет Иннополис - КГАВМ им. Баумана

17:15-17:40 КазГИК - КИУ им.В.Г. Тимирясова

17:40-18:05 КИУ им.В.Г.Тимирясова - ТИСБИ

18:05-18:30 ТИСБИ - КазГИК

18:30-18:55 ККИРУК - КГТ им. Жиганова

18:55-19:20 КГТ им. Жиганова - Бугульминский филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ»

19:20-19:45 Бугульминский филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ» – ККИРУК

19:45-20:10 Победитель группы 1 - победитель группы 3

20:10-20:35 Победитель группы 2 - Джокер

20:35-21:00 Матч за 3 место

21:00-21:25 Финал

21:25-22:05 Подведение итогов «Дивизион А», награждение

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