В Казани впервые состоится чемпионат Студенческой пейнтбольной лиги

25 мая в Казани состоится первый чемпионат Студенческой пейнтбольной лиги среди мужских и женских сборных команд вузов Республики Татарстан.
В «Высшем дивизионе» представлены 5 команд: КНИТУ-КАИ, КГАСУ, КГЭУ, К(П)ФУ и Поволжская академия спорта. В «Дивизионе А» за звание чемпиона поборются девять команд: КГАВМ им. Баумана, КФ РГУП, Университет Иннополис, КазГИК, КИУ им. В.Г.Тимирясова, ТИСБИ, ККИРУК, КГТ им. Жиганова и Бугульминский филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ». Чемпионат Студенческой пейнтбольной лиги проводится в России впервые.
Организаторами соревнований выступили Министерство спорта Республики Татарстан, Федерация пейнтбола Республики Татарстан и Региональная молодёжная общественная организация «Молодежное физкультурно-спортивное общество «Буревестник» РТ.
Расписание игр
09:00-16:00 Игры «Высшего дивизиона»
09:00-09:25 ПГАФКСиТ- КГЭУ
09:25-09:50 КНИТУ КАИ - КГАСУ
09:50-10:15 ПГАФКСиТ- К(П)ФУ
10:15-10:40 КГЭУ - КНИТУ КАИ
10:40-11:05 К(П)ФУ - КГАСУ
11:05-11:30 КНИТУ КАИ - ПГАФКСиТ
11:30-11:55 КГЭУ - К(П)ФУ
11:55-12:20 КГАСУ - ПГАФКСиТ
12:20-12:45 КНИТУ КАИ - К(П)ФУ
12:45-13:10 КГАСУ - КГЭУ
13:10-13:35 1 место - 4 место
13:35-14:00 2 место - 3 место
14:00-14:25 Матч за 3 место
14:25-14:50 Матч за 1 и 2 место (ФИНАЛ)
15:00-15:40 Подведение итогов «Высший дивизион», награждение
16:00-22:05 Игры «Дивизион А»
16:00-16:25 КГАВМ им. Баумана - КФ РГУП
16:25-16:50 КФ РГУП - Университет Иннополис
16:50-17:15 Университет Иннополис - КГАВМ им. Баумана
17:15-17:40 КазГИК - КИУ им.В.Г. Тимирясова
17:40-18:05 КИУ им.В.Г.Тимирясова - ТИСБИ
18:05-18:30 ТИСБИ - КазГИК
18:30-18:55 ККИРУК - КГТ им. Жиганова
18:55-19:20 КГТ им. Жиганова - Бугульминский филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ»
19:20-19:45 Бугульминский филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ» – ККИРУК
19:45-20:10 Победитель группы 1 - победитель группы 3
20:10-20:35 Победитель группы 2 - Джокер
20:35-21:00 Матч за 3 место
21:00-21:25 Финал
21:25-22:05 Подведение итогов «Дивизион А», награждение