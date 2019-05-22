Челнинские спортсмены завоевали медали первенства РТ по легкой атлетике

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

Гол Овечкина и фиаско США. Итоги последнего дня группового этапа Россия обыграла Швецию, а Канада оказалась сильнее США.

Илья Жигулев: Конфликт вокруг храма в Екатеринбурге «Уралу» не помеха Сегодня в Самаре пройдет финал Кубка России «Локомотив» – «Урал». В составах обеих команд есть только один участник прошлогоднего кубкового финала, с которым мы и связались накануне игры.

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Леонид Вайсфельд: Матч со шведами ничего не решает, надо готовиться к четвертьфиналу Накануне последнего матча группового турнира Россия – Швеция известный эксперт поделился мнением о соперниках и судействе на чемпионате мира.

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«Урал» обречен на победу в Самаре? Финал Кубка России-2019 станет повторением решающего матча турнира двухлетней давности. И это хороший знак для екатеринбургского клуба.

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