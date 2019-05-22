Челнинские спортсмены завоевали медали первенства РТ по легкой атлетике

В первенстве РТ приняли 24 воспитанника спортивной школы олимпийского резерва «Яр Чаллы». Челнинцы завоевали 37 призовых места, из них 17 первых мест, 11 вторых, 9 третьих мест.
В возрастной группе юношей и девушек 2002-2003 г.р. победителями и призерами стали
1 место
- Кузнецов Данил (100м),
- Байков Юрий (3000м)
- Кузнецов Данил, Никитин Алексей, Федоров Алексей, Кротовский Дмитрий (эстафета 4х100м)
- Кузнецов Данил, Никитин Алексей, Полещук Тимур, Иванов Евгений (эстафета 4х400м)
- Мингалеева Аделя, Гарипова Алина, Салахова Марина, Рычкова Марина (эстафета 4х400м)
- Амурская Азалия (тройной прыжок)
- Ермолаева Елизавета (метание копья)
2 место
- Кузнецов Данил (200м, 400м)
- Байков Юрий (1500м)
- Майер Егор (метание копья)
- Салахова Марина (100м, 200м)
- Сираева Камилла (3000м)
- Амурская Азалия (прыжки в длину)
- Ермолаева Елизавета (толкание ядра)
3 место
- Филиппов Леонид, Иванов Евгений, Сюткин Григорий, Рыков Иван (эстафета 4х100м)
- Кротовкий Дмитрий (100м)
- Полещук Тимур (800м)
- Ермолаева Елизавета (прыжки в высоту)
- Семянович Вероника (метание молота)
В возрастной группе юношей и девушек 2004-2005 г.р. победителями и призерами стали:
1 место Акимичев Евгений (3000м)
2 место Гарипова Алина, Матвеева София, Салахова Екатерина (эстафета 4х100м)
3 место Рыков Иван (100м, 200м)