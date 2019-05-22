Челнинские спортсмены завоевали медали первенства РТ по легкой атлетике - Советский спорт
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22 мая 2019 18:22Татарстан

Челнинские спортсмены завоевали медали первенства РТ по легкой атлетике

16-19 мая в Казани прошло первенство РТ по легкой атлетике среди юношей и девушек 2002-2003 г.р., 2004-2005 г.р.

В первенстве РТ приняли 24 воспитанника спортивной школы олимпийского резерва «Яр Чаллы». Челнинцы завоевали 37 призовых места, из них 17 первых мест, 11 вторых, 9 третьих мест.

В возрастной группе юношей и девушек 2002-2003 г.р. победителями и призерами стали

1 место

- Кузнецов Данил (100м),

- Байков Юрий (3000м)

- Кузнецов Данил, Никитин Алексей, Федоров Алексей, Кротовский Дмитрий (эстафета 4х100м)

- Кузнецов Данил, Никитин Алексей, Полещук Тимур, Иванов Евгений (эстафета 4х400м)

- Мингалеева Аделя, Гарипова Алина, Салахова Марина, Рычкова Марина (эстафета 4х400м)

- Амурская Азалия (тройной прыжок)

- Ермолаева Елизавета (метание копья)

2 место

- Кузнецов Данил (200м, 400м)

- Байков Юрий (1500м)

- Майер Егор (метание копья)

- Салахова Марина (100м, 200м)

- Сираева Камилла (3000м)

- Амурская Азалия (прыжки в длину)

- Ермолаева Елизавета (толкание ядра)

3 место

- Филиппов Леонид, Иванов Евгений, Сюткин Григорий, Рыков Иван (эстафета 4х100м)

- Кротовкий Дмитрий (100м)

- Полещук Тимур (800м)

- Ермолаева Елизавета (прыжки в высоту)

- Семянович Вероника (метание молота)

В возрастной группе юношей и девушек 2004-2005 г.р. победителями и призерами стали:

1 место Акимичев Евгений (3000м)

2 место Гарипова Алина, Матвеева София, Салахова Екатерина (эстафета 4х100м)

3 место Рыков Иван (100м, 200м)

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