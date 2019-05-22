Татарстанские спортсмены привезли награды с первенства Европы по киокусинкай - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 мая 2019 18:23Татарстан

Татарстанские спортсмены привезли награды с первенства Европы по киокусинкай

17-19 мая в Берлине прошло 2-е первенство Европы KWU по киокусинкай среди юношей, девушек, юниоров и юниорок по весовым категориям.

Команда России заняла 1 место среди 26 стран Европы. Участвовало более 400 спортсменов из Германии, Польши, Болгарии, Нидерланды, Норвегии, Греции, Белоруссии и др.

4 спортсмена «СШОР №12» города Набережные Челны приняли участие в составе сборной России:

Бормотова Елизавета победительница Первенства Европы KWU в своей весовой категории 14-15 лет – 45 кг.

3 место – Черников Илья в категории 12-13 лет – 45 кг.

21/05 10:00Хоккей
Леонид Вайсфельд: Матч со шведами ничего не решает, надо готовиться к четвертьфиналуНакануне последнего матча группового турнира Россия – Швеция известный эксперт поделился мнением о соперниках и судействе на чемпионате мира.
21/05 19:00Футбол
Не повторить ли «быкам» путь «Аякса»? Как российские клубы дебютировали в ЛЧВ минувшее воскресенье «Краснодар» стал девятым российским клубом, завоевавшим право сыграть в Лиге чемпионов.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
22/05 12:00Футбол
Били, бьем, будем бить! Драку в финале Кубка заказывали?Два года назад финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» в Сочи завершился массовой дракой. Перед аналогичной схваткой тех же соперников в Самаре мы вспомнили самые памятные случаи, когда футбол в России напоминал ММА.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
22/05 14:30Хоккей
Да, это «Красная машина». Но гонка только начинается!Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о грандиозной победе сборной России над шведами.
21/05 08:30Хоккей
Выведут ли шведы Россию на Германию? Спортивный анонс дня с ТВ-трансляциямиВо вторник в Словакии завершается групповой турнир чемпионата мира по хоккею, в Париже продолжится квалификация теннисного «Ролан Гаррос», а в США может определиться второй финалист Кубка Стэнли.
22/05 00:00Хоккей
Гол Овечкина и фиаско США. Итоги последнего дня группового этапаРоссия обыграла Швецию, а Канада оказалась сильнее США.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
21/05 12:00Футбол
Как купить билет на Евро-2020УЕФА объявил цены билетов на матчи финальной стадии чемпионата Европы, которые пройдут в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
22/05 09:00Футбол
«Многие фанаты «Крыльев» будут болеть против «Локо»Предстоящий финал Кубка России пройдет на нейтральном поле. О выезде в Самару мы расспросили менеджера по работе с болельщиками «Локомотива», который попросил не называть его фамилию, представившись Михаилом.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
22/05 16:30Футбол
Предусмотрительный «Спартак» и беззащитное «Динамо». Истекающие контракты в РПЛСоставы ряда клубов премьер-лиги летом могут измениться более чем на половину. Затянули с продлением контрактов «Оренбург», «Урал», «Динамо» и особенно «Арсенал», от которого в следующем сезоне могут остаться пять игроков.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Новости
18:54 Хоккей Защитник Петров вернулся в ХК «Сочи»
18:49 Хоккей Илья Воробьев: В сборной США с 88-м номером на спине парень неплохой
18:37 Футбол Маурицио Сарри: Если «Челси» выиграет Лигу Европы, сезон получится замечательным
18:30 Футбол Финал Кубка России. «Локомотив» – «Урал». Онлайн
18:30 Футбол Маурицио Сарри: Рюдигер, Лофтус-Чик и Хадсон-Одои точно не сыграют с «Арсеналом»
18:22 Футбол Начо Фернандес подпишет новый контракт с «Реалом»
18:06 Футбол Кабальеро продолжит играть за «Челси»
17:59 Футбол «Севилья» объявила об уходе Капарроса, он займет должность в структуре клуба
17:49 Футбол Массимо Каррера: Заинтересован работать в России, мне там понравилось
17:37 Футбол СМИ: Марадона был арестован полицией. Он должен 5 млн фунтов бывшей девушке
17:32 Футбол Брандт перешел из «Байера» в дортмундскую «Боруссию» (фото)
17:28 Хоккей Михайлов: Сборная России не может отыграть от начала до конца на одном высоком уровне
17:07 Футбол Финал Кубка России. «Локомотив» – «Урал»: Стартовые составы
17:02 Футбол «Атлетико» вступил в борьбу за Рабьо
17:02 Футбол Руди Гарсия покинет «Марсель»
16:42 Футбол Кирьяков: В финале Кубка будет приличная игра, особенно если судья что-то упустит
16:40 Хоккей Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с американцами
16:32 Футбол Дмитрий Сенников: «Урал» перед финалом Кубка России потерял ключевого футболиста
16:31 Футбол Асамоа Гьян вернулся в сборную Ганы по просьбе президента страны
16:26 Хоккей Защитник Зуб внесен в заявку сборной России на ЧМХ-2019
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика