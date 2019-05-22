Татарстанские спортсмены привезли награды с первенства Европы по киокусинкай

Команда России заняла 1 место среди 26 стран Европы. Участвовало более 400 спортсменов из Германии, Польши, Болгарии, Нидерланды, Норвегии, Греции, Белоруссии и др.
4 спортсмена «СШОР №12» города Набережные Челны приняли участие в составе сборной России:
Бормотова Елизавета победительница Первенства Европы KWU в своей весовой категории 14-15 лет – 45 кг.
3 место – Черников Илья в категории 12-13 лет – 45 кг.
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