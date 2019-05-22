В Министерстве подвели итоги IХ зимней Спартакиады учащихся России 2019 года - Советский спорт
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22 мая 2019 19:29Татарстан

В Министерстве подвели итоги IХ зимней Спартакиады учащихся России 2019 года

Завершилось заседание торжественным награждением победителей и призеров IX зимней Спартакиады учащихся России.

22 мая в конференц-зале Министерства спорта Республики Татарстан состоялось подведение итогов участия сборных команд Республики Татарстан в IХ зимней Спартакиаде учащихся России 2019 года. В заседании приняли участие первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, начальник отдела развития спорта высших достижений МС РТ Раиф Вафин, директор ГАУ ЦСП МС РТ Михаил Смолкин и директор Республиканского центра физической культуры и спорта МС РТ Мунира Рахматуллина.

В работе совещания первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов остановился на том, что с 2013 года в России началась модернизация системы подготовки спортивного резерва. Коснулась она и совершенствования системы проведения спортивных мероприятий:

«В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1722-р предусмотрено проведение Всероссийской Спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним и зимним видам спорта среди различных групп и категорий населения. Хочу обратить внимание, что с 2020 года меняется график проведения спартакиады учащихся России по летним и зимним видам спорта. Теперь она будет проводиться в четный год, т.е. на следующий год, в 2020 году опять пройдет Спартакиада учащихся России. Раз в 4 года подводятся итоги Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации отдельно по зимним и отдельно по летним видам спорта. И один раз в 4 года подводится общий зачет по зимним и летним Спартакиадам» - рассказал Халил Хамитович.

Далее с анализом участия сборной команды Республики Татарстан в IX зимней Спартакиаде учащихся России выступила директор РЦФКиЮС Мунира Рахматуллина. В докладе она рассказала, что соревнования зимней Спартакиады проводились по 15 видам спорта и на спортивных соревнованиях были представлены команды из 62 субъектов Российской Федерации и разыграно 202 комплекта медалей.

«В финальных соревнованиях зимней Спартакиады сборную команду Республики Татарстан представляли 80 спортсменов, принявших участие в соревнованиях по 13 видам спорта» - отметила Мунира Тагировна. Так же в ходе своего выступления, она озвучила критерии подведения итогов, количество медалей, завоеванных спортсменами Республики Татарстан на финалах семи последних зимних Спартакиад учащихся России, и, назвала победителей и призеров Спартакиады учащихся от республики.

Грамотами Министерства спорта РТ были награждены сборная команда РТ по хоккею, укомплектованная игроками:

- АНО ДО СДЮСШОР Ак Барс, тренеры Вильданов Ленар Расимович, Захаров Евгений Валерьевич;

- ДЮСШ по хоккею УСК «Нефтехимик», тренер Агафонов Роман Сергеевич;

- ДЮСШ АНО АХК «Нефтяник», тренер Лопушанский Сергей Григорьевич

Воспитанница «СШ Вахитовского района» г. Казани Гаджиумарова Разия, тренер Набиева Татьяна Ивановна.

Воспитанник РСШ «Барс» Садреев Данил, тренер Герасимов Николай Васильевич.

Воспитанники СШ «Стрела» г.Казани, тренер Захарова Наталья Дмитриевна.

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