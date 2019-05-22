В Краснодаре определят победителей и призеров Спартакиады пенсионеров края

25 мая в Краснодаре пройдёт финал Спартакиады пенсионеров региона. Турнир традиционно проходит в два этапа – на первом, который проходит с марта по май, выявляют лучших на уровне муниципальных образований, затем команды 44 территорий Кубани борются за медали соревнований на втором, финальном этапе.

К участию в соревнованиях допускаются лица предпенсионного и пенсионного возраста, муниципальных образований Краснодарского края. Соревнования проводятся в одной возрастной группе среди мужчин (60 лет и старше) и среди женщин (55 лет и старше).

Планируется, что в этом году участие в финальной части турнира примут около 400 представителей «осеннего возраста».

Предварительная программа Спартакиады:

09:00 – 10:30 – заезд команд, комиссия по допуску участников соревнований

ул. Железнодорожная, 49, стадион «Кубань», фойе восточная трибуна;

11:00 – 11:15 – торжественное открытие;

Лёгкая атлетика:

11:30 – ул. Карасунская набережная, 30 (СК «Покровские озера»);

Шахматы:

11:30 – ул. Железнодорожная, 49, стадион «Кубань», фойе западная трибуна, 3 этаж;

Настольный теннис:

12:00 – ул. Орджоникидзе, 29/1, спортивный зал ГБУ «Региональный центр спортивной подготовки по спортивной борьбе»;

Плавание:

15:00 – ул. Железнодорожная, 49, «Центр плавания».