В Алуште пройдет горная гонка «Демерджи»

В дни открытия курортного сезона-2019 в Алуште пройдет второй этап Открытого чемпионата Республики Крым - горная гонка «Демерджи». Эти соревнования продолжат крымский автоспортивный сезон 2019 года.

Дистанция гонки неоднократно включалась в трассы уже знакомых крымчанам и популярных далеко за пределами полуострова «Ялта-ралли» и «Алушта-ралли».

Соревнования пройдут в красивых и живописных местах, расположенных в окрестностях города Алушты, в районе поселка Нижняя Кутузовка. Скоростной участок «Лучистое». Дорожное покрытие – асфальт. Длина одного зачетного подъема – 3,88 километра, при шести подъемах. Зачетные группы автомобилей: «Спорт» и «Стандарт».

Начало соревнований намечено 25 мая на 13.30 в поселке Нижняя Кутузовка, автохозяйство ГП «Алушта».

Торжественная церемония награждения пройдет на набережной Алушты в 18:30.