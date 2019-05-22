В Алуште пройдет горная гонка «Демерджи» - Советский спорт
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22 мая 2019 21:18Республика Крым

В Алуште пройдет горная гонка «Демерджи»

Жителей и гостей Крыма 25 мая приглашают в курортный город Алушта, расположившийся у подножья знаменитых гор Демерджи, Кастель и Чатырдаг.

В дни открытия курортного сезона-2019 в Алуште пройдет второй этап Открытого чемпионата Республики Крым - горная гонка «Демерджи». Эти соревнования продолжат крымский автоспортивный сезон 2019 года.

Дистанция гонки неоднократно включалась в трассы уже знакомых крымчанам и популярных далеко за пределами полуострова «Ялта-ралли» и «Алушта-ралли».

Соревнования пройдут в красивых и живописных местах, расположенных в окрестностях города Алушты, в районе поселка Нижняя Кутузовка. Скоростной участок «Лучистое». Дорожное покрытие – асфальт. Длина одного зачетного подъема – 3,88 километра, при шести подъемах. Зачетные группы автомобилей: «Спорт» и «Стандарт».

Начало соревнований намечено 25 мая на 13.30 в поселке Нижняя Кутузовка, автохозяйство ГП «Алушта».

Торжественная церемония награждения пройдет на набережной Алушты в 18:30.

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