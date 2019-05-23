Владивосток признан беговой столицей России – 2019 - Советский спорт
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23 мая 2019 10:02Приморский край

Владивосток признан беговой столицей России – 2019

Подведены итоги Всероссийского полумарафона «ЗаБег», синхронный старт которому был дан одновременно в 18 городах страны.

По результатам соревнования между городами первое место в этом году занял Владивосток, который признан беговой столицей России – 2019.

Победитель среди городов определялся по трем критериям – средний показатель дистанции, преодоленной всеми участниками; соотношение участников забега к общему количеству населения города; средняя скорость бега участников.

Владивосток набрал по всем трем критериям 35,49 балла, опередив на 0,8 балла Нижний Новгород, который стал вторым. Третье место занял объединенный полумарафон Углича и Ярославля, набравший 26,45 балла.

Полумарафон «ЗаБег» проводился в 2019 году в стране в третий раз. Его участниками в дальневосточной столице стали более 3,5 тысячи человек, которые на выбор пробежали одну из четырех дистанций – 2, 5,10 и 21 километр.

В мероприятии приняли участие руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу и Губернатор Приморья Олег Кожемяко. Глава региона пробежал 21 километр и выполнил на «золото» несколько нормативов комплекса ГТО.

Памятным призом наградили самого взрослого 94-летнего участника забега – ветерана Великой Отечественной войны Александр Пагаева, который также признан победителем в этой номинации в стране.

Отметим, синхронный старт – одна из уникальных особенностей Всероссийского полумарафона «ЗаБег», которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране, а также позволила подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса. В 2018 году Владивосток занял третье место, а по результатам 2017-го был вторым.

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