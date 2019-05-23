Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске

В апреле 2019 года Правительством Красноярского края было подано предложение о проведении чемпионата России в новом современном объекте Зимней универсиады-2019 – ледовом дворце «Платинум Арена Красноярск». Многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс на сегодняшний день является самым крупным ледовым дворцом в крае и вмещает 7000 зрителей. Здесь проведены церемонии открытия и закрытия XXIX Всемирной зимней универсиады, а также соревновательная программа по фигурному катанию на коньках. В октябре 2018 года объект принимал соревнования III этапа Кубка России по фигурному катанию на коньках.

В качестве тренировочной арены предложено использовать ледовый дворец «Кристалл арена».

Наследие XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года позволит качественно провести спортивное соревнование на современных спортивных объектах, подготовленных в соответствии с международными стандартами.