Керлинг со звездами спорта

На льду встретятся представители различных видов спорта. В числе керлингистов будут титулованные красноярские спортсмены – двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева, участник Олимпийских игр по бобслею Роман Орешников, участник Олимпийских игр по плаванию Алексей Ковригин, рекордсмен ХК «Сокол» по числу матчей за красноярскую команду Артем Потылицын и другие.
Среди участников турнира сборные команды Академии летних видов спорта и Академии биатлона, ХК «Сокол» и других учреждений.
Президент Федерации керлинга Красноярского края Сергей Веневцев: «Керлинг – уникальный вид спорта. Играть можно начать в любое время, в любом возрасте. Мы давно хотели организовать именно такой турнир, с участием представителей других видов спорта. Керлинг – увлекательный и захватывающий вид спорта. Интересно будет увидеть как представители совершенно противоположных видов спорта будут взаимодействовать в команде, как проявят себя в игре».
Представители Федерации керлинга Красноярского края планируют продолжить подобные состязания по керлингу. В предстоящем сезоне красноярцев ждет ряд турниров в рамках большого проекта «Керлинг со звездами». Планируется, что на лед выйдут известные представители различных сфер.
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