Увидеть Сочи и победить

28 мая в Сочи и Адлере стартует Кубок России по лёгкой атлетике. Соревнования будут проходить на базе стадиона имени Славы Метревели, а также спорткомплекса «Юность».
Более 300 ведущих легкоатлетов страны будут состязаться в беге на различные дистанции, метаниях, а также прыжках в высоту, длину и с шестом. Сборную Краснодарского края на турнире представят 35 легкоатлетов. Завершатся соревнования 29 мая.
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