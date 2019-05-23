Увидеть Сочи и победить

28 мая в Сочи и Адлере стартует Кубок России по лёгкой атлетике. Соревнования будут проходить на базе стадиона имени Славы Метревели, а также спорткомплекса «Юность».

Более 300 ведущих легкоатлетов страны будут состязаться в беге на различные дистанции, метаниях, а также прыжках в высоту, длину и с шестом. Сборную Краснодарского края на турнире представят 35 легкоатлетов. Завершатся соревнования 29 мая.