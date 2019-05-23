Омских чемпионок поздравили на родной земле

Сегодня, 23 мая, на стадионе СШОР стартовало первенство Омской области по легкой атлетике ЛИН. В рамках открытия соревнований прошла церемония чествования наших чемпионок.

Напомним, что соревнования для спортсменов с ограниченными интеллектуальными возможностями проходили в Объединенных Арабских Эмиратах с 14 по 21 марта. В этом году в Играх участвовали около 7000 спортсменов из 170-ти стран. В программу соревнований вошли 24 официальных олимпийских вида спорта.

С триумфом из Абу-Даби вернулась сборная России по футзалу, в состав которой вошли 9 омичек и одна представительница Свердловской области. Наши девчонки на предварительном этапе были сильнее сборных Дании (4:0) и Белоруссии (5:0), а в решающих матчах дважды нанесли поражение сборной Филиппин (11:1 и 11:0).

– Вообще не ожидали, что будем первыми, – вспоминает футболистка Юлия Нафикова. – Мы, конечно, стремились побеждать, но была боязнь. Страх ушел, как только вышли на поле первый раз. В игре уже крылья вырастают! Это была замечательная поездка в прекрасный город – веселый, добрый и очень красивый. Нас встретили, как своих.

Чемпионками Игр стали воспитанницы областной детско-юношеской спортивной адаптивной школы Юлия Иванова, Ольга Батурина, Елена Пухова (тренер Юрий Гуров), а также омских адаптивных школ-интернатов Юлия Нафикова, Надежда Разумовская, Ирина Васильева, Мария Подчиненова, Татьяна Савельева и Надежда Швецова (тренеры Светлана Миронова и Ольга Орлова).

– Это были прекрасно организованные соревнования, – рассказала Ольга Орлова. – В футболе «7 на 7» участвовали 14 команд. Мы стали первыми по итогам предварительных игр и защищали честь России в сильнейшем дивизионе, куда также пробились команды Филиппин, Дании, и Армении. Девочки здорово сыграли: они были настроены на победу с самого начала! Для наших омских спортсменок это был первый опыт участия во Всемирных играх. Нас замечательно принимали, мы побывали на экскурсиях, знакомили с культурой страны. Нам здорово помогали, поддерживали. Это очень приятно! Теперь девчонки мечтают попасть на Всемирные игры в Берлин в 2023 году.

– Очень приятно сегодня получать поздравления дома, – улыбается Ольга Батурина. – Мы рады, что сумели завоевать победу для Омской области, для России. Мы много тренировались, было непросто, ведь есть еще учеба, работа. Но мы любим футбол и надеялись на лучшее. Поэтому все получилось!

– Оля, почему футбол?

– Я и сама часто задаю себе этот вопрос. И отвечаю: футбол – это адреналин, дружба, поддержка! Это лучший вид спорта!