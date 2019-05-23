В Казани вручат высшую награду в области боевых искусств

Церемония соберёт лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных Федераций, промоутеров-организаторов мировых и российских турниров и фестивалей, а также мастеров, наставников и ветеранов боевых искусств и спортивных единоборств.

Эдуард Шарафиев, вице-президент филиала Российского Союза боевых искусств по РТ: «Награда является высшей в области боевых искусств, поскольку учреждена и объявлена таковой профессиональным сообществом единоборцев – филиалом Российского Союза боевых искусств по Республике Татарстан, государственным органом – Министерством спорта Республики Татарстан и представителями широкой общественности – Союзом общественных деятелей Республики Татарстан. Каждая официальная спортивная федерация, а их у нас более тридцати, выдвинула своих кандидатов. На сцене мы увидим лучших из лучших».

Премию вручат в номинациях: «Лучший спортсмен года», «Лучшая спортсменка года», «Лучший тренер года», «Лучший руководитель года», «Лучший промоутер года» и «Верность традиции».

Александр Даренков, председатель президиума Союза общественных деятелей РТ (член Общественного совета Министерства спорта РТ): «Конкуренция очень большая. К примеру, в номинацию «Лучший спортсмен года» заявлены: чемпион мира по ушу, титулованный казанский спортсмен Игорь Мороз, член Национальной сборной России по кендо, победитель чемпионата Азии по кендо Ислам Бурнашев и чемпион Европы по ММА, действующий чемпион мира по ММА, мастер спорта Международного класса Шарапудин Магомедов, а также другие достойные высококлассные спортсмены. В программе мероприятия не только чествование лауреатов, но и хорошая концертная программа и, конечно, зрелищные показательные выступления бойцов и мастеров боевых искусств – лучших в своём деле!».

Все номинанты премии получат специальные дипломы Министерства спорта РТ и Российского Союза боевых искусств. Лауреатам-победителям вручат статуэтки «Алтын Билбау» с содержанием драгоценных металлов, денежную премию, почётный нагрудный знак и удостоверение к нему.