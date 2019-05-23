В Пестрецах пройдет чемпионат республики по борьбе на поясах

23 мая состоится заседание мандантной комиссии, взвешивание и жеребьевка участников.

В зависимости от погодных условий соревнования пройдут либо на стадионе в Сосновом бору, либо в спортзале КДЮСШ.

24 мая состоится официальное открытие чемпионата, предварительные поединки начнутся уже утром – в 9.00 и завершатся в 19.00. Соревнования продолжатся на следующий день, 25 мая, и будут идти с 9 утра до 17 вечера. По итогам состязаний, 26 мая, определятся 84 призера, затем состоится награждение.

Среди заявленных борцов чемпионата будут участвовать немало и чемпионов мира, среди которых – мастер спорта международного класса, чемпион и обладатель Кубков мира, Европы по борьбе на поясах, житель Пестречинского района Фархат Файзуллин.