В Пестрецах пройдет чемпионат республики по борьбе на поясах

23 мая состоится заседание мандантной комиссии, взвешивание и жеребьевка участников.
В зависимости от погодных условий соревнования пройдут либо на стадионе в Сосновом бору, либо в спортзале КДЮСШ.
24 мая состоится официальное открытие чемпионата, предварительные поединки начнутся уже утром – в 9.00 и завершатся в 19.00. Соревнования продолжатся на следующий день, 25 мая, и будут идти с 9 утра до 17 вечера. По итогам состязаний, 26 мая, определятся 84 призера, затем состоится награждение.
Среди заявленных борцов чемпионата будут участвовать немало и чемпионов мира, среди которых – мастер спорта международного класса, чемпион и обладатель Кубков мира, Европы по борьбе на поясах, житель Пестречинского района Фархат Файзуллин.
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