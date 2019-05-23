В Казани стартует городской этап всероссийского турнира «Кожаный мяч» - Советский спорт
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23 мая 2019 15:05Татарстан

В Казани стартует городской этап всероссийского турнира «Кожаный мяч»

24 мая, на казанском стадионе «Трудовые резервы» пройдет торжественное открытие городского этапа всероссийского турнира среди юных футболистов «Кожаный мяч».

В открытии запланировано участие 24 команд из 430 человек.

Команды-участники турнира формируются на базе общеобразовательных школ, а все игры проходят на современных казанских стадионах – таких, как футбольно-легкоатлетический манеж Центрального стадиона, «Тасма», «Ракета», стадион «Кожаный мяч», «Трудовые резервы» и другие.

После церемонии открытия пройдет матч финального городского этапа между командами старшей возрастной группы – 2004-2005 годов рождения.

Финальные игры и награждение городского этапа соревнований планируется провести 31 мая на стадионе «Баско».

Напомним, всероссийский турнир «Кожаный мяч» - детско-юношеские соревнования по футболу в России. Первый турнир был проведен по инициативе легендарного советского вратаря Льва Яшина в 1964 году и проходил только в одной возрастной группе. Сегодня эти соревнования организуются для трех возрастных групп и являются самыми массовыми соревнованиями по футболу на территории страны.

Начало турнира запланировано на 14.00.

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