В Омске впервые провели Кубок Генерального консула Республики Корея в РФ по тхэквондо

Турнир состоялся сегодня в СКК имени Блинова. Соревнования собрали более ста спортсменов в трех возрастных категориях. Турнир носит командный характер и проводится в формате «стенка на стенку». Поприветствовать участников соревнований прибыл Генеральный консул Республики Корея Ом Ки-Ён: «Между Кореей и Россией в последнее время упор делается на сотрудничество в области спорта. Наша республика командирует тренеров по тхэквондо в разные страны мира, в России была выбрана именно Омская область, где работает тренер, передающий свое мастерство маленьким детям. Со слов Джон Сан Гына, тренирующего ребят, в Омской области много желающих изучать искусство тхэквондо».
Отметим, что с сентября 2018 года, Омская область сотрудничает с Международным центром тхэквондо «Куккивон», одно из основных направлений которого – подготовка инструкторов. После окончания курса им выдается черный пояс 1- го дана и сертификат международного образца, дающий право преподавать. Занятия проводит мастер 7-го дана из «Куккивон» Джон Сан Гын. Ом Ки-Ён подчеркнул, что в следующем году дипломатическим отношениям между Кореей и Россией будет 30 лет. В связи с этим Правительство республики планирует проведение ряда мероприятий в сфере культуры, спорта, образования. – Думаю, нашим гостям приятно сегодня увидеть такое количество ребят на соревнованиях. Уверен, что традиционность проведения Кубка именно в Омской области не заставит себя долго ждать, – отметил глава регионального Минспорта Дмитрий Крикорьянц. – Те соглашения, которые достигаются между руководителями наших стран в плане развития тхэквондо, будут жить долго. Наработки, которые уже имеются и используются тренерами и специалистами, продолжат приносить плоды в развитии вида спорта в нашей стране. И те результаты, которые достигаются нашими спортсменами на мировой арене – медали на Олимпийских играх в Бразилии, награды на недавнем чемпионате мира в Манчестере, – будут расти. Планируется, что дальнейшему развитию тхэквондо в нашем регионе будет способствовать соглашение между Омской областью и Мировым учебным центром тхэквондо «Куккивон». Сегодня представители центра заверили, что готовы предоставить Омску два покрытия-даянга, позволит улучить условия для занятий тхэквондо. На сегодняшний день в Омской области работают две аккредитованные федерации тхэквондо. Этим видом спорта занимаются около 2000 омичей, в том числе около 500 человек в спортивных школах.
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