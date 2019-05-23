Челнинский шахматист принял участие в турнире «Юные звезды мира»

22 мая в г. Кириши Ленинградской области завершился VII Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» памяти Вани Сомова. В турнире участвовало 12 приглашенных юных шахматистов из России, Армении, Беларуси и Ирана, входящие в сборные своих стран. Из них шестеро уже имеют международные мастерские звания. Воспитанник МАУ «СШ «Этюд» кандидат в мастера спорта Роберт Сафин (тренер И.Н.Князев) успешно выступил на соревнования и занял 4 место.

Так же с 1-11 июня в г. Сочи будут проходить финальные Открытые Всероссийские соревнования по шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций. Честь республики и города будет защищать ученики гимназии №26 Ефимов Леонид, Иванов Матвей, Равиль Валиев, Яна Магизова (тренер-представиль Э.Ф.Ашиев).