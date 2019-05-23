Челнинский шахматист принял участие в турнире «Юные звезды мира»

22 мая в г. Кириши Ленинградской области завершился VII Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» памяти Вани Сомова. В турнире участвовало 12 приглашенных юных шахматистов из России, Армении, Беларуси и Ирана, входящие в сборные своих стран. Из них шестеро уже имеют международные мастерские звания. Воспитанник МАУ «СШ «Этюд» кандидат в мастера спорта Роберт Сафин (тренер И.Н.Князев) успешно выступил на соревнования и занял 4 место.
Так же с 1-11 июня в г. Сочи будут проходить финальные Открытые Всероссийские соревнования по шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций. Честь республики и города будет защищать ученики гимназии №26 Ефимов Леонид, Иванов Матвей, Равиль Валиев, Яна Магизова (тренер-представиль Э.Ф.Ашиев).
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. Американцы заставили задуматься об Олимпиаде в ПекинеЧетвертьфинал – для фаворита главный матч на любом турнире: провал либо еще две гарантированные медальные встречи. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. «1/4 финала – это жизнь или смерть». Вячеслав Быков – о матче Россия – СШАЗнаменитый тренер, дважды приводивший сборную России к золотым медалям ЧМ, оценил выступление нашей команды на групповой стадии и поделился ожиданиями от стартующего сегодня плей-офф. Шестой Кубок России Семина и восьмой – «Локомотива»! В финале побежден «Урал»Главный ветеран российского тренерского цеха одержал очередную победу в Кубке России. Единственный мяч с подачи Фернандеша забил Баринов. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Предусмотрительный «Спартак» и беззащитное «Динамо». Истекающие контракты в РПЛСоставы ряда клубов премьер-лиги летом могут измениться более чем на половину. Затянули с продлением контрактов «Оренбург», «Урал», «Динамо» и особенно «Арсенал», от которого в следующем сезоне могут остаться пять игроков. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту». Евгений Ловчев: Палыч отстоял имя тренеров старшего поколения. Спасибо ему!Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги финала Кубка России, назвал Баринова лучшим футболистом матча и предостерег предсказывать тульскому «Арсеналу» судьбу «Уфы». От позора Лейк-Плэсида до триумфа в Праге. Все о противостоянии России и СШАОлимпийский позор Лейк-Плэсида, фиаско в Хельсинки, триумф в Праге – обозреватель «Советского спорта» вспоминает самые интересные матчи наших с американцами. Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. Борис Михайлов: Если не будет червя в голове – обыграем всехПосле победы сборной России над американцами (4:3) игру нашей команды оценил двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР Борис Михайлов. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча. За бортом сборной: Беленов, Стоцкий, Сутормин… Черчесов огласил итоговый списокОглашен окончательный список футболистов, вызванных на июньские матчи сборной России против «Чертаново», Сан-Марино и Кипра. В нем аж 30 человек. Россия – США и еще три битвы первого дня плей-оффВ Братиславе и Кошице стартуют четвертьфиналы. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию анонс важнейшего игрового дня. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Кто вам сказал, что у США нет шансов с Россией? Американцы очень сильныСША преодолеют проблемы группового этапа и подойдут к матчу в четвертьфинале с Россией во всеоружии. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Александр Дюков: Мог бы отменить лимит на легионеров волевым решениемПрезидент РФС Александр Дюков после подвел итоги исполкома, который сегодня прошел в Доме футбола. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше? Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?