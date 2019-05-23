Кубанские спортсмены-инвалиды - чемпионы Европы по гребле

В Познани прошёл чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Турнир собрал более 100 гребцов из 16 стран Старого Света.
В составе российской сборной выступали три спортсмена краевого центра паралимпийской подготовки – краснодарцы Лариса Волик и Артур Чупров, а также Павел Громов из Апшеронского района.
Наиболее успешно выступили Волик и Чупров. На дистанции 200 метров в непаралимпийских классах «VL3» и «VL1» они завоевали золотые награды.
Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
Класс VL3 (каноэ), женщины
1 место – Лариса Волик (Краснодар)
Класс VL1 (каноэ), мужчины
1 место – Артур Чупров (Краснодар)
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