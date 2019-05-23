Кубанские спортсмены-инвалиды - чемпионы Европы по гребле - Советский спорт
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23 мая 2019 21:37Краснодарский край

Кубанские спортсмены-инвалиды - чемпионы Европы по гребле

В Польше завершился континентальный чемпионат по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов-инвалидов.

В Познани прошёл чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Турнир собрал более 100 гребцов из 16 стран Старого Света.

В составе российской сборной выступали три спортсмена краевого центра паралимпийской подготовки – краснодарцы Лариса Волик и Артур Чупров, а также Павел Громов из Апшеронского района.

Наиболее успешно выступили Волик и Чупров. На дистанции 200 метров в непаралимпийских классах «VL3» и «VL1» они завоевали золотые награды.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Класс VL3 (каноэ), женщины

1 место – Лариса Волик (Краснодар)

Класс VL1 (каноэ), мужчины

1 место – Артур Чупров (Краснодар)

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