Кубанские спортсмены-инвалиды - чемпионы Европы по гребле

В Познани прошёл чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Турнир собрал более 100 гребцов из 16 стран Старого Света.

В составе российской сборной выступали три спортсмена краевого центра паралимпийской подготовки – краснодарцы Лариса Волик и Артур Чупров, а также Павел Громов из Апшеронского района.

Наиболее успешно выступили Волик и Чупров. На дистанции 200 метров в непаралимпийских классах «VL3» и «VL1» они завоевали золотые награды.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Класс VL3 (каноэ), женщины

1 место – Лариса Волик (Краснодар)

Класс VL1 (каноэ), мужчины

1 место – Артур Чупров (Краснодар)