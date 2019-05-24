«Динамо-Казань» вышло на первое место в чемпионате России по хоккею на траве

Подопечные Ариака Маргаряна вновь одержали победу над одноклубниками со счетом 3:1.

В противоборстве двух динамовских коллективов из Татарстана и Урала голами отметились: у гостей – Павел Голубев и дважды Николай Янкун, у хозяев – Александр Скиперский.

После третьего тура казанское «Динамо» с 12 очками, набранными в 4 играх, возглавило турнирную таблицу.

Ближайшие игры «Динамо-Казань» проведет дома, 27 и 28 мая. Соперником татарстанской команды будет «Тана» из Ростовской области.