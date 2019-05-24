В Тетюшах прошел финал открытого Кубка ДОСААФ РТ по автомобильному спорту - Советский спорт
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24 мая 2019 10:04Татарстан

В Тетюшах прошел финал открытого Кубка ДОСААФ РТ по автомобильному спорту

23 мая 2019 года в Тетюшах на базе Спортивно-оздоровительного комплекса БАРС прошли республиканские соревнования по автомобильному спорту «Кубок ДОСААФ РТ по автомногоборью «Юный водитель-2019».

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов – учащихся образовательных учреждений Республики Татарстан. Это юноши и девушки в возрасте 16-18 лет – победители отборочного этапа, проходившего в местных организациях ДОСААФ РТ с 15 апреля по 17 мая 2019 года.

Победителем соревнований в командном зачете стала команда Арской автошколы ДОСААФ РТ. Второе место получила команда Арской местной организации ДОСААФ РТ, третье место – команда Набережно-Челнинской местной организации ДОСААФ РТ.

В личном зачете «Юный водитель 2019» победителем среди юношей стал Мусин Делюс (Алькеевская местная организация ДОСААФ РТ). Второе место – Зинеев Артем (Набережно-Челнинская автошкола ДОСААФ РТ), третье место – Яхшыгулов Марсель (Казанская автошкола).

В личном зачете «Юный водитель 2019» среди девушек соревнований выиграла Степанова Алина (Арский район). Второе место заняла Морина Надежда (город Набережные Челны), третье место – Тухфотуллина Винара (Арский район).

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