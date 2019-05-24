Юные футболисты бьются за медали первенства Республики Коми

Доказать свое мастерство стремятся футболисты Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Сыктывдинского, Усть-Вымского и Корткеросского районов. Победители попадут на первенство Северо-Запада. Как отметил главный судья турнира Анатолий Климушев, высокие шансы на первое место есть у команд Ухты, Сосногорска и столицы Коми.
Старт соревнованиям дал заместитель министра физической культуры и спорта Республики Коми Максим Мартышин, пожелавший ребятам красивых и увлекательных матчей. Также Максим Юрьевич отметил, что в Год наставничества для юных спортсменов будет особенно актуально учиться у старших товарищей из клуба «Новая генерация», которые сейчас бьются за медали чемпионата России среди клубов Суперлиги.
Турнир продлится до 26 мая. В воскресенье пройдут финальные матчи и станет известно, кто будет представлять республику на первенстве СЗФО.
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