Юные футболисты бьются за медали первенства Республики Коми - Советский спорт
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24 мая 2019 16:50Республика Коми

Юные футболисты бьются за медали первенства Республики Коми

Сегодня, 24 мая, в Сыктывкаре стартовало первенство Республики Коми по футболу среди юношей 2006-2007 г.р. Десять команд выступают на поле республиканского стадиона.

Доказать свое мастерство стремятся футболисты Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Сыктывдинского, Усть-Вымского и Корткеросского районов. Победители попадут на первенство Северо-Запада. Как отметил главный судья турнира Анатолий Климушев, высокие шансы на первое место есть у команд Ухты, Сосногорска и столицы Коми.

Старт соревнованиям дал заместитель министра физической культуры и спорта Республики Коми Максим Мартышин, пожелавший ребятам красивых и увлекательных матчей. Также Максим Юрьевич отметил, что в Год наставничества для юных спортсменов будет особенно актуально учиться у старших товарищей из клуба «Новая генерация», которые сейчас бьются за медали чемпионата России среди клубов Суперлиги.

Турнир продлится до 26 мая. В воскресенье пройдут финальные матчи и станет известно, кто будет представлять республику на первенстве СЗФО.

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