В Красноярске определились победители чемпионата России по скалолазанию - Советский спорт
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27 мая 2019 10:10Красноярский край

В Красноярске определились победители чемпионата России по скалолазанию

Накануне, 26 мая, в Красноярске, в Центре экстремального спорта «Спортэкс» завершился чемпионат России по скалолазанию.

В последний день соревнований определились обладатели двух комплектов медалей в боулдеринге.

В этой дисциплине скалолазания нужно пройти серию коротких предельно сложных трасс без страховки. Титул чемпиона России завоевал Евгений Зазулин из Калининградской области. Серебро досталось Сергею Тюпышеву из Ленинградской области. Бронзовую медаль завоевал москвич Егор Крячков.

У женщин чемпионкой России в боулдеринге стала мастер спорта международного класса Елена Красовская из Челябинской области. Уральская скалолазка преподала своим соперницам урок мастерства, став первой досрочно. Серебро завоевала Луиза Емельева (ЯНАО). Третье место у Виктории Мешковой (Свердловская область). Красовская и Емельева впервые поднялись на пьедестал чемпионата России в дисциплине боулдеринг. Для Мешковой это второй подиум: она сменила прошлогоднее золото на бронзу.

Напомним, что также соревнования чемпионата России по скалолазанию прошли на скалодроме нового многофункционального комплекса «Радуга», где были выявлены сильнейшие в дисциплине скорость. Среди мужчин победу праздновал Александр Шиков (Тюменская область), второе место у Дмитрия Тимофеева (Пермский край), замкнул тройку призеров Лев Рудацкий (Москва). Среди женщин победила Елизавета Иванова (Свердловская область), серебро выиграла Елена Ремизова (Пермский край), бронзовым призером стала Мария Красавина (Тюменская область).

Добавим, что за медали всероссийских соревнований боролись 150 скалолазов из 25 регионов России: республик Адыгея, Карелия, Татарстан, Башкортостан, Алтайского, Пермского, Красноярского краев, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Ленинградской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской, Томской, Тюменской, Челябинской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.

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