Приморские яхтсмены с поражением опорно-двигательного аппарата выиграли Кубок России

Соревнования завершились на Пироговском водохранилище в Москве.

Яхтсмены из Приморья, тренирующиеся на базе яхт-клуба «Семь футов» под руководством Михаила Ермакова, как и год назад удержали лидирующие позиции. Спортсмен из Находки Егор Камалов выиграл «золото», а представитель Владивостока Дмитрий Хонич – «серебро».

По словам призеров, регата проходила в сложных погодных условиях при слабом рваном ветре. Но это не помешало им показать лучшие результаты среди участников.

В составе сборной России Егор Камалов и Дмитрий Хонич отправились защищать честь страны и региона в город Гмунден (Австрия), где примут участие в Чемпионате Европы.

Напомним, приморские яхтсмены уже неоднократно побеждали и становились призерами на Чемпионатах и Кубках России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Отметим, развитие спорта высших достижений и массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта – одна из основных целей регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморье в рамках национального проекта «Демография».