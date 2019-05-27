Сахалинцы собрали мусор на склонах «Горного воздуха»

На помощь позвали всех желающих. На призыв выйти на уборки отозвались школьники, общественные организации и просто неравнодушные сахалинцы. Всего поддержать субботник пришло около 60 человек.

- Решили начать с верха. Отправились на гору Лысую. Мусора достаточно. В основном бутылки, пакеты и окурки, - рассказывает специалист отдела по продвижению СТК Анастасия Ульянова. - Мы благодарим всех тех, кто вышел вместе с нами и помог сделать наш «Горный воздух» чище.

Будагова Нина пришла на субботник вместе с сыном Александром. Мальчику пять лет, но он всегда активно принимает участие в подобных акциях. С раннего детства мальчик следит за тем, чтобы мусор был выброшен в специально отведенные для этого места.

- Мы воспитываем ребенка в любви к природе, животным. Поэтому, как только слышим призыв для участия в экологических акциях, то всегда идем. Мы цветы и деревья сажаем, мусор убираем. Ему очень нравится, - поделилась Нина Будагова.

Узнать подробности о предстоящих акциях можно на сайте комплекса или в социальных сетях.