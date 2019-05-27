Сахалинцы собрали мусор на склонах «Горного воздуха» - Советский спорт
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27 мая 2019 10:12Сахалинская область

Сахалинцы собрали мусор на склонах «Горного воздуха»

Специалисты спортивного комплекса провели экологическую акцию по уборке склонов «Горного воздуха».

На помощь позвали всех желающих. На призыв выйти на уборки отозвались школьники, общественные организации и просто неравнодушные сахалинцы. Всего поддержать субботник пришло около 60 человек.

- Решили начать с верха. Отправились на гору Лысую. Мусора достаточно. В основном бутылки, пакеты и окурки, - рассказывает специалист отдела по продвижению СТК Анастасия Ульянова. - Мы благодарим всех тех, кто вышел вместе с нами и помог сделать наш «Горный воздух» чище.

Будагова Нина пришла на субботник вместе с сыном Александром. Мальчику пять лет, но он всегда активно принимает участие в подобных акциях. С раннего детства мальчик следит за тем, чтобы мусор был выброшен в специально отведенные для этого места.

- Мы воспитываем ребенка в любви к природе, животным. Поэтому, как только слышим призыв для участия в экологических акциях, то всегда идем. Мы цветы и деревья сажаем, мусор убираем. Ему очень нравится, - поделилась Нина Будагова.

Узнать подробности о предстоящих акциях можно на сайте комплекса или в социальных сетях.

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